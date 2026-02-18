

Trois nouvelles formations au lycée agricole de Moorea

Moorea, le 2 mars 2026 - Le lycée agricole d’Opunohu va ouvrir trois nouvelles formations à la rentrée 2026-2027 : un BTS Gestion et protection de la nature, un bac pro Navigateur pont-machine et une terminale scientifique. L’établissement vise, à travers ses nouvelles filières, à répondre aux enjeux de l’autonomie alimentaire, de la transition écologique et de la valorisation de la mer et des ressources marines.



Alors que la création d’un nouveau lycée à Moorea, voire d’un lycée de la mer, alimente depuis quelque temps les débats sur l’île Sœur, le lycée agricole d’Opunohu poursuit son développement en ouvrant de nouvelles formations pour la rentrée 2026-2027.



L’établissement proposera un nouveau BTS Gestion et protection de la nature (GPN), une formation bac+2 destinée à former des techniciens supérieurs capables de protéger la biodiversité et les écosystèmes terrestres et marins de Polynésie. “Le BTS GPN vise à former des techniciens supérieurs de protection de l’environnement, qu’ils soient du milieu terrestre comme du milieu maritime. L’idée est de relier les experts scientifiques et les citoyens pour sensibiliser tous les habitants à la protection de l’environnement”, explique Christophe Davoli, proviseur adjoint du lycée agricole d’Opunohu.



Le programme combine écologie, développement durable, gestion des milieux et médiation scientifique, avec des stages sur le terrain et des partenariats avec la Direction de l’environnement (Diren), l’Ifremer, le Criobe et des associations locales. Les diplômés peuvent devenir techniciens en espaces naturels, chargés de mission environnement, animateurs nature ou poursuivre en licence ou master.



Autre formation prévue pour la rentrée prochaine : un baccalauréat professionnel “polyvalent navigateur pont-machine”. La formation permet d’apprendre la navigation et la pêche côtière, aussi bien au pont qu’à la machine, et comprend 18 semaines de stage réparties sur trois ans. “Nous formons des chefs mécaniciens et des futurs pilotes de bateau pouvant accueillir jusqu’à 200 passagers. À la sortie, ils seront Capitaines 200, prêts à travailler au Fenua ou à poursuivre leurs certifications”, explique le proviseur adjoint. “Ce ne sera peut-être plus en Polynésie, mais ils pourront poursuivre leurs études pour obtenir des certifications supplémentaires. Il existe des BTS, et même l’École nationale supérieure maritime, qui permet d’accéder à des niveaux supérieurs dans la formation maritime.” Les titulaires pourront devenir responsables de petites unités de pêche ou de commerce, conducteurs de navire, mécaniciens, ou obtenir des titres maritimes.



Baccalauréat scientifique



Depuis cette année, le lycée propose également un bac général scientifique avec les spécialités mathématiques, physique-chimie et biologie-écologie. “Cette combinaison, réservée aux lycées agricoles, permet aux élèves passionnés de sciences de suivre un parcours général complet offrant des bases scientifiques solides dans les disciplines du vivant, des mathématiques et de la physique, qui constituent le socle indispensable pour envisager des études supérieures longues en classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la terre), en écoles d’ingénieurs ou en cursus vétérinaire”, précise Christophe Davoli. “Les élèves bénéficient par ailleurs de l’environnement exceptionnel du lycée agricole d’Opunohu, avec une véritable exploitation agricole et un cadre naturel privilégié, véritables soutiens pédagogiques au service des sciences du vivant.”



Après l’ouverture de la classe de première cette année, celle de terminale ouvrira à la prochaine rentrée scolaire. Les spécialités mathématiques, physique-chimie et biologie-écologie préparent au concours Agro-Véto, qui donne accès aux écoles d’ingénieurs agronomes et vétérinaires. Cette année, le lycée d’Opunohu est d’ailleurs un centre d’écrit du concours. “Un jeune du Fenua, qui souhaite devenir vétérinaire ou ingénieur agronome, peut désormais passer le concours d’entrée ici, sans se déplacer en métropole. Pour réussir, il est idéal d’avoir suivi notre bac général avec ces trois spécialités, car elles apportent les compétences de base nécessaires. Ensuite, il pourra se former en métropole pour devenir vétérinaire ou ingénieur agronome, et, idéalement, revenir au Fenua pour y mettre ses compétences à profit”, souligne le proviseur adjoint.



Pour ceux qui ne souhaitent pas s’orienter vers les métiers agricoles ou environnementaux, il est toujours possible de suivre un bac général classique. “La particularité de notre bac général scientifique, c’est que les élèves qui ne souhaitent pas s’orienter vers les métiers du végétal ou de l’animal peuvent, en terminale, abandonner la spécialité biologie-écologie, comme dans le bac général où on laisse une spécialité en fin de première. On peut donc très bien faire un bac général chez nous en conservant les mathématiques et la physique-chimie. Le référentiel est le même que celui du lycée Paul-Gauguin ou du lycée Diadème”, insiste-t-il.

