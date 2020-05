Trois mules interpellées dans l’affaire Nivière

Tahiti, le 29 mai 2020 - Deux femmes et un homme, soupçonnés d’avoir importé 200 grammes d’ice en août dernier pour le compte du trafiquant John Nivière, ont été déférés au palais de justice vendredi et placés en détention provisoire. Ils seront jugés mardi en comparution immédiate.



Trois individus, déjà connus de la justice, ont été interpellés mardi et placés en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a. Au terme de 72 heures de garde à vue, ils ont été déférés vendredi devant le procureur de la République et placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement qui aura lieu mardi en comparution immédiate.



Les deux femmes et l’homme sont soupçonnés d’avoir fait office de mules pour le compte de John Nivière, un trafiquant d’ice condamné le 25 novembre dernier à sept ans de prison ferme. Lors de l’interpellation de ce dernier en octobre 2019, les enquêteurs avaient notamment découvert des armes, des stupéfiants et plus de dix millions de Fcfp enterrés dans un jardin à Moorea. Les trois personnes écrouées vendredi auraient procédé à l’importation de 200 grammes d’ice quelques jours avant l’interpellation de John Nivière.