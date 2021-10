Trois morts dans une avalanche sur un volcan enneigé d'Equateur

Quito, Equateur | AFP | lundi 24/10/2021 - Au moins trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont disparu dans une avalanche sur un volcan enneigé d'Equateur, le Chimborazo (centre), ont annoncé dimanche les autorités.



Un précédent bilan du service intégré de sécurité ECU911 faisait état de quatre morts et d'un blessé.



"Il est rapporté qu'il y a trois alpinistes portés disparus, trois morts, trois blessés et sept secourus, sur un total de 16 personnes", ont déclaré les pompiers de Quito dans un communiqué.



Les alpinistes qui escaladaient le Chimborazo sont équatoriens, selon le quotidien de Quito El Comercio.



L'avalanche n'est pas liée à l'activité du volcan et, selon les pompiers, elle est due aux "conditions climatiques".



"Un groupe de personnes escaladait le Chimborazo enneigné lorsqu'une avalanche s'est abattue sur lui à 6.100 mètres" au-dessus du niveau de la mer, a précisé le ECU911 dans un communiqué.



Le Chimborazo est un volcan enneigé d'Équateur culminant à 6.293 mètres d'altitude, à environ 130 km au sud de Quito. C'est le sommet le plus haut des Andes équatoriennes et l'un des plus hauts du monde.



À ses pieds se trouvent les villes de Riobamba et Ambato (capitales des provinces de Chimborazo et Tungurahua).



Le massif, où le ski n'est pas pratiqué, attire les alpinistes nationaux et étrangers.



Des policiers et des militaires spécialisés dans les opérations en haute montagne, ainsi que des sauveteurs, se sont rendus au Chimborazo, où les autorités ont mis en place un poste de commandement unifié pour coordonner les actions de sauvetage.



Le ministère équatorien de l'Environnement a ordonné la fermeture temporaire de la réserve naturelle de Chimborazo, qui est visitée en permanence par les touristes.



En 2003, la carcasse d'un avion équatorien qui s'était écrasé en 1976 avec 59 personnes à bord avait été retrouvée au pied du volcan.



L'appareil s'était écrasé contre une paroi du Chimborazo et avait été cachée par la neige après une avalanche jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par des alpinistes à environ 700 mètres du sommet.



En 2015, les restes de trois alpinistes, probablement des étrangers, qui avaient disparu 20 à 30 ans plus tôt, ont également été retrouvés à une altitude de 5.600 mètres.



En 1994, une avalanche sur le Chimborazo avait fait dix morts, dont six Français et un Suisse.



La dernière éruption du volcan s'est produite entre le début du Ve siècle et la fin du VIIe siècle, selon l'Institut géophysique de Quito. "L'intervalle moyen entre les éruptions est de 1.000 ans et donc le Chimborazo est considéré comme un volcan potentiellement actif".