

Trois mois d’essai pour une ligne de bus entre Pā’ea et Papeete

Circulation. Une nouvelle ligne expresse de bus, entre Pā’ea et Papeete, sera mise à l’essaie pour une période de trois moisà partir du lundi 1er septembre.





Les usagers du réseau de bus à Pā’ea et Punaauia le savent, les bus des lignes 20 (de Papara) et 30 (de Taravao, Tautira et Teahūpo’o) sont fréquemment saturés en arrivant sur leur commune, particulièrement en heure de pointe.



Cette nouvelle ligne expérimentale démarre, avec un départ à 5h45 le matin, depuis l’arrêt Saint François Xavier, à Pā’ea, et un retour à 15h25, depuis l’arrêt Vaitavatava, situé au Cours de l’union sacrée à Papeete.



En fonction du succès rencontré par cette nouvelle ligne, il sera décidé en concertation avec le délégataire, de son maintien ou de sa suppression, à l’issue de la période d’essai, soit le 28 novembre.



Si la fréquentation le justifie de manière constante, de nouveaux horaires pourront être proposés. Cependant, dans l’hypothèse où la fréquentation de la L19E resterait insuffisante, elle pourrait être interrompue durant sa période d’essai. Les usagers en seront informés plusieurs jours à l’avance.



Son nom L19E met en avant son caractère express. En effet, après avoir desservi les arrêts sur Paea, la L19E empruntera la route des plaines (RDP) et la route de dégagement ouest (RDO) en desservant les arrêts intermédiaires, puis tous les arrêts, dans Papeete, identiques à ceux de la ligne 20.



Depuis la rentrée scolaire 2025-2026, d’autres améliorations ont été mises en œuvre, visant à accroître l’efficacité du réseau de bus. A Erima, Arue, la ligne 9 dessert dorénavant 3 arrêts supplémentaires, prolongeant son tracé sur 2 kilomètres après l’école de Erima. De plus, alors qu’elles entamaient leur service en même temps, les lignes 8B et 8C partent maintenant à 15 min d’intervalle, permettant ainsi une fréquence de bus plus élevée, en centre-ville.



Samedi 30 Août 2025




