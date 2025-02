Trois jours pour découvrir les métiers de la mer

Tahiti, le 10 février 2025 – Inauguré sur son nouveau site de Arue l'année dernière, le CMMPF organise ses Journées des métiers de la mer les 13, 14 et 15 février. Deux jours dédiés aux scolaires et une journée ouverte au grand public pour découvrir les différents métiers liés au secteur, sur place, mais aussi à la gare maritime, au port de pêche et au JRCC. Des journées “labellisées” dans le cadre de l'Année de la mer 2025.



Attention, il va falloir réserver. Les Journées des métiers de la mer ont déjà connu un franc succès l'an dernier et ça semble déjà très bien parti pour cette nouvelle édition, qui se tiendra du 13 au 15 février. “Au JRCC, le jeudi est déjà quasiment plein et le port de pêche se remplit aussi rapidement”, prévient le directeur du centre des métiers de la mer (CMMPF), Heifara Trafton. En effet, si ces journées sont portes ouvertes au CMMPF de Arue où seront présents différents services du Pays et de l'État, les inscriptions sont obligatoires pour les visites guidées du Tauati Ferry à la gare maritime, et au JRCC (Joint Rescue Coordination Center). Les jeudi et vendredi seront exclusivement dédiés aux scolaires et la journée de samedi accueillera tout le monde.



“2025, c'est l'Année de la mer avec pour thème ‘la mer en commun’ et nous avons déposé un dossier pour labelliser les Journées des métiers de la mer dans le cadre de cet événement”, s'est réjoui Heifara Trafton. “L'idée, c'est de s'ouvrir aux différents types de métiers de la mer, civils ou militaires, et aux formations pour y accéder”, explique le directeur du CMMPF, aux côtés de son ministre de tutelle Taivini Teai qui a notamment rappelé que ce serait l'occasion de “sensibiliser nos jeunes apprenants sur les droits et obligations du marin-pêcheur”, après la loi du Pays ayant acté leur statut en décembre dernier.



À la gare maritime, au-delà d'une simple visite du Tauati ferry, le public pourra rencontrer l'équipage et échanger avec les officiers, les marins ou les hôtesses sur leur travail au quotidien et les formations qu'ils ont suivies pour y arriver. Du côté du port de pêche, ce sera une visite de la mer à l'assiette. De la salle des machines du thonier jusqu'aux ateliers de mareyage, l'objectif est de présenter l'étendue de l'activité avant même la pêche jusqu'à la commercialisation du poisson. Et enfin, au JRCC, les jeunes et les moins jeunes pourront mieux appréhender le rôle de ce centre de coordination de sauvetage en mer qui surveille également activement notre ZEE pour prévenir notamment toute pêche illicite.



Les métiers de la mer presque tous en tension



Le CMMPF se rapproche de plus en plus de la Marine nationale avec qui il prépare d'ailleurs une convention de coopération. Il faut dire que la Marine nationale recrute 4 000 marins chaque année représentant 80 corps de métiers différents. “Et on recrute une centaine de Polynésiens sur le territoire. Nous avons un panel très large – cyberdéfense, officiers, etc. – et c'est ce qui attire beaucoup”, précise le capitaine de frégate Rémi Balme, commandant de la base navale de Papeete.



“Quasiment tous les métiers de la mer sont en tension. On manque de mécaniciens, de frigoristes, de capitaines, et surtout d'officiers. Il y a beaucoup de navires qui vont débarquer en Polynésie et on a besoin d'équipage”, souligne par ailleurs Heifara Trafton qui précise que dans le secteur de la perliculture, il y a un besoin de formation “d'environ 300 greffeurs”. “On en forme 24 par an donc on a de la marge.”



Le CMMPF accueille un peu plus de 500 stagiaires Polynésiens mais aussi, grâce à son internat, des jeunes qui viennent de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Un secteur qui fait de plus en plus d'émules et des Journées qui créent des vocations puisque selon le directeur, “toutes les formations sont pleines et la demande est très forte”.

Des acteurs majeurs au CMMPF Le CMMPF sera le centre névralgique de ces trois journées dédiées aux métiers de la mer avec des acteurs majeurs du secteur présents sur différents stands qui seront installés sur le site de Arue. La Marine nationale mettra ainsi à disposition un conseiller spécialisé dans les formations maritimes et les passerelles qui peuvent exister. Le stand du Service de l'emploi promet d'être “ludique et interactif” pour présenter des fiches métiers et les voies d'insertion possibles après les études. La DGEE sera là pour aiguiller le public concernant les formations dans l'enseignement secondaire et les évolutions à venir. Le CFPA aussi sera présent pour expliquer sa carte de formations. Le Service des affaires maritimes parlera de son rôle et de ses missions. Et enfin, le Cluster maritime de Polynésie française, qui regroupe de nombreuses entreprises du secteur, permettra “un dialogue entre le monde privé et public”.





Programme du jeudi 13 février

À Arue : portes ouvertes au CMMPF de 8h à 13h



Visites guidées : À Motu Uta : le port de pêche de 7h à 9h

Au quai de ferries : le Tauati Ferry de 13h30 à 14h30

À la caserne Félix Broche (Arue), visite du centre de commandement du JRCC de 10h30 à 11h30



Même programme pour la journée du vendredi 14 février



Programme du samedi 15 février

À Arue : - portes ouvertes au CMMPF de 8h à 12h à la caserne Félix Broche, visite guidée du centre de commandement du JRCC de 10h30 à 11h30

Pour les visites guidées au port de pêche, Tauati Ferry JRCC, inscriptions obligatoires 48 heures à l'avance au 88 899 996 ou sur À Arue : portes ouvertes au CMMPF de 8h à 13hVisites guidées :À Arue : - portes ouvertes au CMMPF de 8h à 12hau port de pêche, Tauati Ferry JRCC, inscriptions obligatoires 48 heures à l'avance au 88 899 996 ou sur [email protected]

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 10 Février 2025 à 14:26 | Lu 468 fois