Trois jours pour comprendre la concurrence

Tahiti, le 11 janvier 2023 – Le conseil des ministres de mercredi a instauré l’organisation de trois journées de la concurrence. Elles auront pour objectif de permettre une meilleure compréhension du code de concurrence polynésien.



Lors du conseil des ministres de mardi, des “journées de la concurrence ” ont été instaurées, du 23 au 25 janvier prochain, afin de mieux comprendre le code de la concurrence. Le droit polynésien de la concurrence a été mis en place depuis maintenant sept ans en Polynésie, et avec lui, une autorité indépendante en charge de son application, l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC). La pleine compréhension de ce droit nécessite “souvent plusieurs dizaines d’années de pratique”. Ainsi, afin de permettre une meilleure intégration de ce droit et pour favoriser des liens de coopération étroits avec des partenaires du Pacifique, l’APC va organiser ces journées de la concurrence. Cet événement qui sera sur invitation, rassemblera plusieurs membres des institutions et administrations du Pays, des membres des autorités de concurrence du Pacifique, des experts internationaux ainsi que des praticiens et des acteurs économiques polynésiens.