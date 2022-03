Trois jours de tournée administrative à Ua Pou

Ua Pou, le 17 mars 2022 - Une tournée administrative pluridisciplinaire était organisée à Ua Pou du 14 au 16 mars. Les habitants ont pu rencontrer les agents des différentes administrations généralement non présentes sur l'île, à la mairie ou directement dans les vallées où ils se sont déplacés. Cependant, peu avaient été préalablement informés de leur venue.



Cette semaine, du 14 au 16 mars, une tournée administrative était organisée à Ua Pou. La population pouvait rencontrer les agents de la circonscription des Marquises, de la Direction des affaires foncières (DAF), de la Direction de l'agriculture (DAG), de la Direction de la construction et de l'aménagement (DCA), les services de l'office polynésien de l'habitat (OPH) ou encore de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire.



Ne bénéficiant pas de la présence de ces services sur l’île, les habitants de Ua Pou ont pu les consulter à la mairie de Hakahau, mais aussi en visite dans les différentes vallées de l’île pendant ces trois jours. Le caractère pratique de cette visite groupée est d’avoir accès à tous ces services complémentaires en un seul lieu. Que cela soit pour le montage d’un dossier d’aide agricole ou encore pour la demande d’un fare OPH, où l’on a besoin de documents relevant de la DAF ou encore du service de l’urbanisme normalement basé à Nuku Hiva.



Déplacement dans les vallées



Il n’y avait pourtant pas foule à la mairie de Hakahau, ce qui a permis aux habitants du village principal de pouvoir s’entretenir assez rapidement avec l’agent dont ils avaient besoin. Les services se sont déplacés par la suite dans chaque vallée de l’île à la rencontre de la population sur place, ce qui a permis de fluidifier considérablement le rythme des visites.



L’antenne de la DGA a organisé de son côté une session d’information sur les aides à l’équipement agricole disponibles en Polynésie française. Une petite vingtaine de personnes était présente et celles qui ont été interrogées ont souvent déploré un manque d’information quant au passage de ces services. De son côté, Tahia Kohumoetini vient de récupérer une parcelle sur des terrains familiaux. "J’ai commencé à défricher il y a deux mois et je viens voir quelles sont mes options concernant les aides. C’est juste dommage que davantage de gens n’aient pas été informés."



Manque d'information



Malgré le fait que l’avis de passage ait été publié sur la page Facebook de la Commune de Ua Pou fin février, encore beaucoup d’habitants n’ont malheureusement pas forcément le réflexe de le consulter pour se mettre au courant de l’actualité communale. Et nombre d’entre eux n’ont d’ailleurs accès que difficilement à internet, comme la centaine de personnes habitant dans la vallée voisine de Hakamoui, considérée rattachée à Hakahau mais ne bénéficiant pas du réseau de téléphone fixe et par conséquent, d’internet.



On peut constater un regain d’enthousiasme de la population de l’île en faveur des fare OPH. Après avoir connu une période creuse de quelques années dans la construction de maisons (à l’époque MTR), Ua Pou a reçu la livraison de sept maisons OPH en 2021 et est actuellement en attente d’une douzaine supplémentaire.