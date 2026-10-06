

Trois jours de grand-messe pour l’entreprise

Tahiti, le 7 octobre 2026 – “Entreprises en difficulté”, “diagnostic de l’économie de la Polynésie” ou encore “protection sociale, assurance et prévoyance : protéger l’entrepreneur et son activité” tels sont quelques-uns des thèmes abordés lors de la première journée de l’entrepreneur qu’organise la CCISM jusqu’à vendredi.



“Les journées de l’entrepreneur.e”, événement qu’organise la Chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM), ont débuté mercredi matin à l’hôtel Hilton pour se poursuivre jusqu’à vendredi. La présidente de la chambre, Terainui Ellacott-Hamblin, explique que l’objectif est de rassembler les services du Pays et les sociétés de financement pour répondre aux mieux aux attentes des entrepreneurs qu’il s’agisse d'information, de formation, ou des solutions d'accompagnement.



Comme elle le constate, la CCISM a enregistré plus de 30 % de radiation supplémentaires cette année par rapport à l’an dernier. “Ce chiffre nous indique que les entreprises traversent aussi des moments difficiles. On leur dit que, quand ça ne va pas bien, il ne faut pas rester seul. Il faut venir trouver des solutions et c'est l'occasion durant ces trois jours de pouvoir être accompagné par des professionnels, des experts qui sont là pour les aider au mieux.”

“Le secteur privé : poumon de l'économie” Terainui Ellacott-Hamblin rappelle aussi que “le secteur privé et les entreprises restent quand même le poumon de l'économie (…) : Ce qui fait vivre aujourd'hui la Polynésie et permet de développer l'économie, ce sont les entreprises polynésiennes”.



Jordy Chan, a été invité à ces journées pour présenter les grands projets du Pays. Une manière selon elle, de permettre aux entreprises de mieux comprendre les orientations du gouvernement et de se “projeter, de voir où le Pays veut aller et comment les entreprises peuvent accompagner ces orientations. C’est important pour nous d’avoir cette visibilité”.



Elle assure avoir également suggéré au président du Pays d’associer les entreprises aux réflexions, en temps de crise. “Il ne faut pas que cette réflexion soit portée uniquement par le public car les entreprises sont aussi concernées et elles doivent être autour de la table.”

“Les démarches sont encore trop longues et complexes” Le président du Medef, Yannick Cadet, assure que les entrepreneurs ont “une préoccupation constante” : la visibilité. Il explique qu’un entrepreneur “sait prendre des risques” comme acheter une nouvelle machine, ouvrir un nouvel établissement ou encore embaucher. Et, pour prendre de telles décisions “il doit pouvoir construire un scénario” mais, selon le patron du Medef, sur le terrain le constat est récurrent : les démarches doivent être simplifiées et les décisions plus rapides. “Entre l’idée d’un projet et sa réalisation, les démarches sont encore trop longues et complexes”, déplore-t-il.



Il ajoute même que les parcours ne sont “pas assez fluides. Il faut 18 mois pour obtenir un permis de construire, des allers-retours pour obtenir un papier qui conditionne la possibilité de monter un dossier”. Et pendant cette longue période d’attente, le porteur de projet est “seul à supporter la durée et les incertitudes”. Il engage également des frais en finançant des études, en mobilisant ses équipes ou tout simplement en actualisant ses devis. “Le coût du projet augmente tandis que la date de mise en service s'éloigne toujours plus et elle reste surtout incertaine. Alors ces projets finissent au mieux par être différés, parfois par être redimensionnés et malheureusement, certaines fois, par être abandonnés”, regrette Yannick Cadet.

Terainui Ellacott-Hamblin “Il y a des mesures vraiment difficiles à appliquer” “À un moment donné, on dit à l'autoentrepreneur qui vient chercher sa patente : ‘Tu ne dois cotiser qu’à la maladie, tu n'es pas obligé de cotiser à la retraite, ni à l'accident de travail’. Est-ce qu'il faut continuer dans ce schéma-là? Parce que c'est quand même risqué.



Si t'as un accident de travail, ça s'arrête on n'a pas d'arrêt maladie, c'est compliqué. Donc, en tant qu'entrepreneur, même malade on continue à travailler. Ce sont des semaines sans week-end, des nuits blanches. En fait, c’est un état d'esprit : tu dois être fort car tu sais aussi qu'il y a des employés qui comptent sur toi.



On leur dit aussi qu’ils ne sont pas obligés d'ouvrir un compte bancaire professionnel mais ça aussi c’est un risque. C’est quand même mieux à un moment donné de séparer les comptes et d’avoir un compte professionnel et un compte personnel, comme ça, les comptes sont bien distincts (…). C’est peut-être utopique, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à mieux s'accorder avec les services publics et comprendre, les uns et les autres, qu’on a besoin de pouvoir travailler ensemble. Il y a des mesures qui ont été prises qui sont vraiment difficiles à appliquer et donc il y a des mondes qui s'opposent.”

Yannick Cadet président du Medef “Si on actionnait les bons leviers, comment se porterait notre économie ?” “J'ai envie vraiment de renouveler le message. L'économie, elle ne se porte pas trop mal.

Mais ma vraie question, c'est si on actionnait les bons leviers, comment se porterait notre économie ? Moi, je pense que tous ensemble, en s'organisant de manière réfléchie, en se projetant vers l'avenir, on a la capacité de construire les choses qui nous permettront d'aller chercher 5 voire 10 % de croissance du PIB et donc d'amener aujourd'hui les plus de 40 % de populations actives qui ne sont pas en activité, de les emmener dans l'activité. On sait que le modèle social repose énormément sur l'emploi. Et donc, cela permettrait de consolider notre modèle social et de le préparer pour l'avenir (…). Le véritable enjeu, c'est la Caisse de prévoyance sociale. Il ne s’agit pas de faire cotiser plus ceux qui cotisent déjà, mais d'avoir plus de cotisants. Et peut-être aussi de travailler un peu la question des dépenses. Je pense qu'il y a des sources d'optimisation. En tout cas, l'un ne va pas sans l'autre.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 7 Octobre 2026 à 19:18 | Lu 190 fois



