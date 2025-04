Trois jours de communion autour du va’a à Bora Bora

Bora Bora, le 14 avril 2025 - Les eaux de la Perle du Pacifique ont accueilli, de jeudi à samedi derniers, la 7e édition de la Talifit Bora Race, mythique course de va’a. La compétition internationale a réuni cette année les athlètes de six nations différentes. L’occasion de partager un beau moment de sport mais aussi de culture autour de traditions séculaires.



Chaque année, la plage de Matira est le cadre d’une compétition de va’a hors norme, puisqu’elle réunit sur trois jours les passionnés de la discipline venus de tous horizons. Les organisateurs et créateurs de la Talifit Bora Race, Joram et Mara, l’ont conçue comme un véritable moment de partage et de célébration de leur culture et de leur île, qu’ils souhaitent faire découvrir aux rameurs du monde entier. Ainsi, six nations ont fait le déplacement cette année : les États-Unis et Hawaii, mais aussi le Canada, le Brésil, Samoa et l’Australie étaient représentés. Plus de 200 participants étrangers sont ainsi venus se mesurer aux champions locaux de la discipline, originaires de Bora Bora, des Raromata’i ou de Tahiti.



Une cérémonie ancestrale comme cadeau de bienvenue



La compétition a été précédée d’une cérémonie d’accueil des invités selon les anciennes traditions mā’ohi. Les membres de l’association culturelle Te Fare Hiroa no Vavau ont effectué la bénédiction des pirogues, qui a été suivie d’un défilé des délégations le long de la plage de Matira. En présence des représentants de la commune de Bora Bora, partenaire de l’événement, ils ont ensuite procédé à la cérémonie du kava et proposé aux participants de tresser la liane symbolisant le lien qui unit la communauté, passée, présente et future. La présentation de la pierre sacrée Taipa, qui a voyagé jusqu’à Hawaii et est revenue à Bora Bora à bord de Faafaite, la pirogue traditionnelle, a souligné la connexion profonde entre les peuples du Pacifique et l’importance de préserver leur culture commune. À l’issue de cette soirée, les visiteurs, très touchés de cet accueil et d’être associés aux cérémonies traditionnelles, ont déjà annoncé leur retour l’an prochain, ce avant même le début de la compétition.



Un moment de sport convivial



Les courses se sont déroulées sur trois jours, durant lesquels les athlètes se sont affrontés dans de nombreuses catégories. La première journée a été consacrée à l’Are sprint Challenge, pour les jeunes tout d’abord en V1 sur 100 m et V6 sur 250 m suivis de la catégorie adulte Aito en V1 sur 250 m puis en V6 sur 500 m. Le vendredi, place aux courses de V1 et V6 sur plus longue distance avec les catégories U11 et U14 sur 1 et 2 km suivies des catégories femmes et hommes sur 8 km. Une nouveauté est venue clore la seconde journée : la Tauati fun de 12 km en V12, courue en tenue traditionnelle. Le dernier jour a vu se dérouler l’épreuve en V6 et V1 des benjamins jusqu’aux minimes, suivie de la course reine des 18 km, remportée par Hitiroa Masingue dans la catégorie seniors hommes.



Chaque journée s’est clôturée par la traditionnelle remise des prix par Gaston Tong Sang, maire de Bora Bora, et les différents sponsors locaux de la course au fare pote’e de Matira. Une grande soirée de danse est enfin venue récompenser les efforts des athlètes qui ont pu communier une dernière fois autour des valeurs de partage et d’échange qu’a su incarner cette année encore la Talifit Race.