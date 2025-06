Trois classes sensibilisées au monde sous-marin

Tahiti, le 2 juin 2025 - L’hôtel Te Moana Tahiti Resort, en partenariat avec l’association Tamari’i no te moana, a organisé une matinée de sensibilisation auprès d’élèves de l’école 2 + 2 = 4. Un événement qui vient clore une année de travail avec les classes de 3e cycle de cet établissement de Punaauia.



Soixante-dix élèves de classes de CM1 et CM2 de l’école 2 + 2 = 4 de Punaauia ont pu profiter d’une matinée de sensibilisation au monde sous-marin à l’hôtel Te Moana Tahiti Resort. Cette matinée s’est découpée en différents ateliers : dessin-peinture, réalité virtuelle, jeu de mémorisation et visite dans la lagune. Elle a permis de traiter différents sujets, de faire découvrir les espèces et milieux, et de parler de la règlementation existante et de la nécessité de protéger les récifs en particulier et l’environnement en général. Elsie Tapea, la directrice de l’école, explique : “La matinée est un peu le point d’orgue d’un travail mené sur l’année”.



Dans sa démarche, l’équipe pédagogique de 2 + 2 = 4 a été accompagnée par l’association Tamari’i no te moana. Née en 2020, l’association a d’abord vu le jour pour protéger le lagon de Punaauia qui est doté d’une zone de pêche règlementée. Il s’agit de la ZPR de Nuuroa incluant la passe de Taipari, située face au quartier Nordhoff.



Ses missions, au fil du temps, ont pris de l’ampleur. Aujourd’hui, Tamari’i no te moana a pour objet la préservation, la surveillance, la protection et la défense de l’environnement en Polynésie française au-delà de la seule ZPR. L’association mène des actions pour préserver, surveiller et protéger l’environnement et œuvre en plus à l’amélioration de la réglementation existante ; elle informe et sensibilise toute personne sur, notamment, la nécessité de protéger et préserver les ressources marines.

L’école doit être à la hauteur des enjeux environnementaux



En plus d’assurer des interventions dans les classes, elle a installé un aquarium au sein de l’école 2 + 2 = 4. “Ce qui plaît beaucoup aux enfants. La sensibilisation doit débuter très jeune, l’école doit être à la hauteur des enjeux en termes environnementaux”, note Elsie Tapea. Elle constate que les enfants – et leurs familles – sont toujours plus concernés par le sujet. “La plupart de nos élèves vivent aux alentours, et en particulier à la pointe des pêcheurs, c’est important de leur montrer que l’école n’est pas déconnectée de la réalité.” Ce partenariat avec l’association vient prendre le relai du projet d’aire marine éducative (AME) mis en stand-by le temps des travaux (les nouveaux bâtiments, dont la construction a démarré en avril, devraient être livrés à la rentrée 2026-2027).



Le partenariat va s’inscrire dans le temps. Il reprendra à la rentrée prochaine. Bastien Allegret, le président de Tamari’i no te moana, promet d’être au rendez-vous. “Il est vraiment important de faire découvrir le milieu sous-marin aux enfants car, plus ils s’en emparent, et plus ils ont envie de le protéger.” L’aquarium est un outil “concret” qui “émerveille” le jeune public.



Emmener le lagon dans les écoles



L’association veut aller plus loin dans ses actions. Elle souhaite proposer dès que possible des interventions dans les écoles qui en feront la demande avec des casques de réalité virtuelle. Un premier film a déjà été financé, Tamari’i no te moana cherche des subventions pour réaliser un second film puis pour assurer les interventions. “Il est parfois compliqué d’emmener des classes sur le terrain. Avec ce projet, on emmènera le terrain dans les écoles. On pourra en plus montrer des espèces que l’on n’a pas toujours l’occasion de voir dans la nature.” Il cite par exemple le requin baleine qui fait une apparition dans la vidéo.



Une démarche globale



“La matinée de sensibilisation s’inscrit dans une démarche globale en lien avec notre programme d’écocontribution volontaire”, indique Hinatea Cristol, responsable commerciale de l’établissement hôtelier. Depuis le 1er octobre 2023, cette écocontribution consiste à propose aux clients de verser, s’ils le souhaitent, 300 francs par nuitée. Les fonds récoltés – 6,5 millions de francs en 2024 – sont reversés à cinq associations sélectionnées sur la base de leurs actions dévouées à la préservation de l'environnement et à la protection animale : les 4 Pattes de Papara, la SPAP, Maitai Te Animara, Aoa Polynesian Forest et Tamari'i no te moana.



La matinée avec les élèves de 2 + 2 = 4 a été intentionnellement organisée la semaine de la Journée mondiale des océans (8 juin). “Ensuite, on ira côté terre”, annonce Hinatea Cristol. Elle a des projets pour le bien-être animal.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 2 Juin 2025 à 19:42 | Lu 185 fois