Trois baleines à bosse dans le lagon de Bora Bora

Le code de l'environnement précise désormais que les observations des baleines et autres mammifères marins "sont interdites à toute personne, quel que soit le mode de transport utilisé dans les lagons, les baies, les passes et dans un rayon de 1 kilomètre centre sur l'axe de la passe."



La distance d'observation à respecter pour observer les baleines est aussi modifiée. Auparavant, les embarcations pouvaient approcher à 50 mètres si elles n'avaient pas de petit avec elles. S'il y avait un baleineau, la distance à respecter était de 100 mètres. Désormais, les embarcations ne pourront pas s'approcher à moins de 100 mètres des adultes et juvéniles. La distance à respecter reste de 30 mètres pour les dauphins et autres mammifères marins.

La vitesse d'approche ne doit pas être supérieure à 3 nœuds à l'intérieur d'un rayon de 300 mètres. Nouveauté : le navire devra hisser les signes flottants « Romeo-Yankee » afin de signaler à tous les autres navires le message suivant : « faites route à petite vitesse quand vous passez près de moi ».



Les nageurs et plongeurs ne devront pas s'approcher non plus à moins de 30 mètres.

Le whale watching s’est considérablement développé depuis quelques années, passant de 5 prestataires en 2006 à 30 en 2013. Il n’y en avait qu’un seul en 1992 et l’on considère également que d’autres prestataires exercent l’activité sans l’avoir déclarée, indique la Direction de l'environnement.