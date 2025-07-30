

Trois ans ferme pour l'homme qui avait tué une fillette à Pueu

Tahiti, le 25 août 2025 - Un plaquiste de 37 ans a été condamné, lundi en comparution immédiate, à cinq ans de prison dont deux avec sursis pour un homicide involontaire commis à Pueu le 21 juin dernier. Ce jour-là, l'homme avait mortellement percuté une enfant de 12 ans qui marchait sur le bord de la route alors qu'il présentait un taux d'1,5 gramme d'alcool par litre de sang.



Le tribunal correctionnel s'est penché lundi sur le cas d'un homme de 37 ans, père de deux enfants, qui était poursuivi pour un homicide involontaire commis alors qu'il conduisait ivre et sans assurance. Dans la soirée du 21 juin dernier à Pueu, ce plaquiste déjà connu de la justice avait pris le volant après avoir bu au moins une dizaine d'obus chez sa sœur où il venait de fêter le fait d'avoir trouvé un emploi. Somnolant en raison de son état d'ébriété, le trentenaire avait percuté une enfant de 12 ans qui marchait au bord de la route en compagnie de l'un de ses amis.



Tel que l'a rappelé la présidente du tribunal lors de l'audience, l'enfant avait subi un polytraumatisme au niveau des jambes, du bassin et du cerveau. Lors de leur arrivée sur place, les secours n'avaient pu que constater qu'elle était en état d'arrêt cardio-respiratoire et qu'elle avait perdu la vie “quasiment immédiatement” après l'impact. Selon ses parents, la petite n'avait pas l'autorisation de sortir ce soir-là, mais elle avait bravé leur interdiction pour aller retrouver ses amis.



Le drame d'une vie



Comme il l'avait déjà fait lors du drame puis de son placement en garde à vue, le prévenu a intégralement reconnu les faits à la barre du tribunal. Lors des débats, il est apparu que l'individu prenait souvent le volant après avoir bu, une chose que “tout le monde” savait dans son entourage. Sans regarder les parents de la victime, l'homme leur a demandé pardon à plusieurs reprises. “Ce soir-là, j'ai fait le mauvais choix de prendre le volant et de vouloir rentrer chez moi alors que j'aurais pu dormir chez ma sœur”, a-t-il déclaré avant d'ajouter qu'il devait être “sanctionné” pour son acte.



Les parents de la fillette, qui avait un petit frère et une petite sœur, se sont ensuite avancés à la barre pour évoquer le souvenir d'une “petite fille très souriante, qui aimait parler aux gens et qui était très appréciée”. Se référant au pardon demandé par le prévenu, la mère de la victime a dignement indiqué qu'il était encore “trop tôt” car “c'est encore très difficile pour nous d'accepter”. L'avocate du couple, Me Béatrice Eyrignoux, a, pour sa part, rappelé que ses clients avaient vécu le plus grand drame que l'on puisse affronter dans une vie : la perte d'un enfant.



“Il est toujours extrêmement délicat de requérir dans ce type de dossier car la justice pénale n'est pas vraiment adaptée. Aucune peine prononcée par ce tribunal ne sera à la hauteur de la souffrance endurée par cette famille.” Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a exprimé son souhait que l'issue de l'audience, avec la probable condamnation du prévenu, puisse aider les parents de l'enfant à continuer “différemment leur vie”. Avant de requérir cinq ans de prison dont deux avec sursis probatoire pendant trois ans, il est revenu sur l'attitude du plaquiste : “Il ne voulait pas tuer cette petite, nous le savons bien, mais ce jour-là, il a délibérément pris sa voiture en sachant qu'il avait bu”.



Pour la défense du prévenu, Me John Tefan a lui aussi évoqué la “particularité” de cette affaire qui nous “touche tous”. L'avocat a ensuite évoqué l'absence de trottoir sur le lieu du drame et la responsabilité pour tous les parents de “s'assurer que les enfants ne rentrent pas trop tard”.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l'intéressé à cinq ans de prison dont deux avec sursis probatoire pendant deux ans. Il devra indemniser la famille de la victime à hauteur de 14 millions de francs. Son permis a été annulé, il a l'interdiction de le repasser durant cinq ans.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 25 Août 2025 à 16:47 | Lu 913 fois



