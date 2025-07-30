

Trois ans ferme pour l'agresseur d'une fillette de cinq ans

Tahiti, le 29 août 2025 – Un homme de 44 ans déjà condamné pour avoir commis des attouchements sur ses nièces a été jugé, jeudi en comparution immédiate, pour répondre d'une nouvelle agression commise sur l'une de ses voisines, une fillette âgée de cinq ans. L'individu, qui a reconnu les faits, a écopé de quatre ans de prison dont un avec sursis probatoire pendant deux ans. Le tout assorti du maintien en détention.



Le tribunal correctionnel a jugé jeudi un individu de 44 ans qui était poursuivi pour une agression sexuelle commise sur une mineure. Le 25 mai dernier et alors qu'il se baignait ivre dans la mer à Paea, l'individu avait approché l'une ses voisines, une enfant de cinq ans, qui se trouvait dans l'eau. Sous prétexte de la faire sauter dans l'eau, le prévenu en avait profité pour commettre des attouchements sur sa personne. La victime avait immédiatement rapporté les faits à sa grand-mère, laquelle avait prévenu les gendarmes.



Déjà condamné en 2003 à de la prison ferme pour avoir commis des faits similaires sur ses deux nièces mineures, le prévenu a reconnu à la barre du tribunal qu'il avait bien agressé l'enfant. Alors qu'il avait affirmé lors de sa garde à vue qu'il ne « sait pas pourquoi » il est attiré par les « petites filles », il a fermement nié avoir tenu ces propos. Le président du tribunal est ensuite revenu sur l'expertise psychologique de la victime qui s'est murée dans le silence lors de l'entretien, un « mécanisme de défense » pour l'expert.



« Profil inquiétant »



Constituée pour la défense de la fillette, Me Béatrice Eyrignoux a affirmé lors de sa plaidoirie que le prévenu présentait un « profil inquiétant ». Un constat partagé par le procureur de la République qui a tenu à rappeler durant ses réquisitions que le quadragénaire avait déjà été condamné et qu'il fallait donc « protéger » la société et les petites filles de cet individu. Quatre ans dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans ainsi que le maintien en détention ont finalement été requis contre l'individu.



L'avocat du quadragénaire, Me Sylvain Fromaigeat, a ensuite assuré que son les actes commis par son client étaient principalement liés à sa consommation d'alcool. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à quatre ans de prison dont un avec sursis avec sursis probatoire pendant deux ans assortis du maintien en détention.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 29 Août 2025 à 06:32 | Lu 339 fois



