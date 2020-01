"Trois à huit nouveaux cas de lèpre par an en Polynésie" 

Docteur Lam Nguyen, médecin de la direction de la Santé, responsable du centre de consultation spécialisé en maladies infectieuses et tropicales,

Membre de l’Ordre de Malte.



Quand la lèpre est-elle arrivée en Polynésie ?

“On pense que la lèpre est arrivée bien avant la venue des Européens. Il est très possible qu’elle ait été introduite avec les migrations successives des Austronésiens, car il existait déjà dans les langues polynésiennes des mots pour désigner cette maladie.”



Comment la lèpre s’attrape-t-elle ?

“En général, la lèpre s'attrape au contact de personnes qui présentent une forme contagieuse de la maladie, quand on respire l’air qu’elles expirent ou quand elles éternuent, toussent. Si vous êtes dans leur entourage proche, vous allez respirer cet air-là et la bactérie va rentrer dans votre organisme et va se localiser au niveau des nerfs périphériques, puis la maladie va se développer (…). La lèpre est une maladie bactérienne, elle peut s’attraper plusieurs fois.”



Quels sont les symptômes de la lèpre ?

“La lèpre est une maladie neurologique, dont les premiers signes sont cutanés. Ce sont des tâches en général dépigmentées sur des peaux ‘normales’ ou rougeâtres sur des peaux plus foncées. Si vous avez une tâche qui ne gratte pas et qui est insensible à la chaleur ou au froid, il faut consulter un médecin.

Parfois, il peut y avoir des manifestations sur le visage aussi, on parle alors de facies léonin, (du lion). A l’heure actuelle, on ne peut pas diagnostiquer la lèpre avec une prise de sang.”



La lèpre se soigne-t-elle ?

“Le traitement de la lèpre a été découvert assez tardivement avec la première molécule efficace : la dapsone. Ensuite, il y a eu la découverte de la rifampicine dans les années 60, il y avait alors les deux piliers principaux du traitement de la lèpre.

Désormais, avec le développement de la polychimiothérapie dans les années 70, 80, on a de quoi guérir les personnes et sans séquelles à condition de les prendre en charge tôt. C’est une maladie qui se soigne très bien. Selon la forme de la maladie, le traitement peut être administré soit en une seule dose, soit sur une durée plus longue (…). Il n’existe pas de vaccin.”



Quand la léproserie de Orofara a-t-elle fermée ses portes en Polynésie ?

“Si mes souvenirs sont bons, autrefois il y avait trois léproseries en Polynésie. Une à Reao dans les Tuamotu, une à Motu Uta qui a été remplacée ensuite par celle de Orofara. La léproserie de Orofara a officiellement fermée ses portes en 1976, car on s’est aperçu qu’une fois qu’on avait les traitements, les personnes n’étaient plus contagieuses. Cela ne servait alors plus à rien de les isoler, de les stigmatiser. Les patients de Orofara, qui avaient des séquelles et qui nécessitaient encore des soins, ont continué à être suivis dans le village par l’Institut Louis Malardé.”



Quelle est la situation actuelle de la lèpre en Polynésie ?

“La lèpre n’a toujours pas disparu en Polynésie, elle continue de sévir. Il y a environ trois à huit nouveaux cas de lèpre par an en Polynésie. En 2019, on a recensé cinq nouveaux cas que l’on a traités, dont deux enfants en bas âge dans une même famille. Les enfants ont sans doute étaient contaminés par leur père. Par contre, on ne sait pas comment et par qui, le père a été contaminé. Le problème de cette maladie est que le temps d’incubation est très long, il peut être de l’ordre de plusieurs mois à plusieurs années. L’enquête épidémiologique est donc très compliquée, voire impossible à réaliser. Concernant le père de famille, on a fait un dépistage très rapide dans l’entourage et c’est comme cela que l’on a trouvé les deux cas de lèpre chez les enfants. Une fois traitées, les personnes ne sont plus contagieuses”.



Existe-t-il encore beaucoup de cas de lèpre dans le monde ?

“Globalement, la prévalence mondiale de la lèpre a beaucoup baissé au cours de ces dix dernières années (… ). Toutefois, une dizaine de pays concentrent à eux seuls, 90 à 95% des cas de lèpre dans le monde. L’Inde, le Brésil ont beaucoup de cas. Il y a eu 209 000 nouveaux cas déclarés de lèpre en 2018.”