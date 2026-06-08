

Trials : Kelia Gallina et Eimeo Czermak sacrés à Teahupo’o

Tahiti, le 3 juillet 2026 – Au terme de deux journées de compétition intense à Teahupo’o, Kelia Gallina et Eimeo Czermak ont remporté les Trials ce vendredi face à Kohai Fierro et Matahi Drollet, décrochant la wildcard tant convoitée pour la Outerknown Tahiti Pro. Un doublé historique pour la talentueuse surfeuse de 13 ans et une première victoire tant rêvée pour le surfeur de gros qui a scoré 20 points en quarts, mais s’est blessé aux pieds en finale. Avec Vahine Fierro, Tya Zebrowski et Kauli Vaast, cinq Tahitiens participeront à la septième étape du championnat du monde de la World Surf League (WSL), du 8 au 18 août, à domicile.



La seconde journée des épreuves qualificatives des Trials s’est tenue ce vendredi, à Teahupo’o. Un rendez-vous annuel immanquable pour les meilleurs surfeurs du Fenua avec un titre, mais surtout une précieuse wildcard à la clé permettant d’accéder à la Outerknown Tahiti Pro pour le champion et la championne du spot. Après une entrée en matière qualifiée de “magique” par la Fédération tahitienne de surf (FTS) jeudi avec des conditions exceptionnelles qui ont permis aux 31 compétiteurs masculins de cette édition de rivaliser de talent sur la célèbre vague de Hava’e, les séries de 25 minutes ont repris à 8 heures avec des vagues en baisse, mais encore spectaculaires pour le troisième tour avec deux places à prendre pour les quarts de finale.



​Entrée en scène des féminines

Face à Teiva Tairoa et Arenui Parker, Matehau Tetopata a signé d’emblée un superbe 9,50. Autre duel au sommet dès la deuxième série du jour avec Manakei Kahiha (14,16) face à Matahi Drollet (13,83) et Mateia Hiquily (10,50). Dans la série suivante, c’est le jeune Peio Charriaud qui a créé la surprise en s’imposant avec ses deux meilleures vagues notées 8,40 et 7 face à Rémi Mallet et au doyen de la compétition, Nicolas Lee Tham, très en forme. Après avoir signé le meilleur score la veille (19,53), Eimeo Czermak (15,83), malgré une chute impressionnante, s’est envolé face à Enrique Ariitu (12,10) et Ariihau Bennett (8,90).



Peu avant 10 heures, c’est sous la pluie que les six filles en lice ont fait leur entrée, très attendue. Chez elle à Teahupo’o, la jeune Kelia Gallina a ouvert le bal dans un tube massif avec une aisance et un engagement impressionnants, se qualifiant directement pour les demi-finales avec un score de 6,17 face à Raipoe Chapelier et Takihei Ellacott, qui n’a malheureusement pas eu l’occasion de s’exprimer. Avec peu de vagues surfées, le trio suivant opposait les sœurs Kohai Fierro (3) et Heimiti Fierro (1,9) à Kiara Goold (4,23), leader de la série qui a amélioré son score dans les dernières secondes.



​Un mémorable 20 en quarts

Retour aux hommes avec les quarts de finale sous le soleil de Teahupo’o et un premier face-à-face entre Matehau Tetopata (10,94) et Matahi Drollet (14,33), vainqueur des Trials en 2023 qui a bataillé jusqu’au bout de la série pour se qualifier en demi-finales. Manakei Kahiha a ouvert les hostilités avec un 7,33 suivi d’un 6,17 face à Teiva Tairoa (2,33), wild card surprise en 2025 après sa deuxième place aux Trials, qui a chuté sur la vague qu’il avait longtemps attendue. Même attente interminable pour Peio Charriaud (16,60) et Enrique Ariitu (17,50), qui se sont surpassés dans les dix dernières minutes de la troisième série. Dernière série tout aussi haletante dès les premières minutes avec Eimeo Czermak qui a disparu dans un tube parfait noté 10, suivi d’une seconde vague à 7,33, remplacée par un deuxième 10, un combo mémorable de 20 points pour le chargeur de Teahupo’o qui n’a laissé aucune chance à Rémi Mallet (13,33).



Le premier tour féminin n’étant pas éliminatoire, vers 12 h 30, la série de repêchage à quatre a offert une seconde chance aux surfeuses arrivées en deuxième et troisième positions. Une opportunité de qualification saisie entre tubes et manœuvres par Raipoe Chapelier (5,37) et Kohai Fierro (5,23), qui se sont imposées face à Heimiti Fierro (3,80) et Takihei Ellacott (1,93).



​Duels au sommet

Après une courte pause, la compétition a repris en début d’après-midi avec les demi-finales féminines. Encouragées par leurs proches et les spectateurs rassemblés sur le plan d’eau, sous l’œil vigilant de la Water Patrol, les surfeuses ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour poursuivre leur ascension. Malgré une belle prise de risque de Raipoe Chapelier (5,67), Kelia Gallina (10,17) a confirmé son ascendant stratégique et technique sur le spot. Même tension sportive dans la série suivante menée par Kohai Fierro (8,40) face à Kiara Goold (5,67), malgré un tube bien placé deux minutes avant la fin.



Les hommes ont pris le relais pour leurs demi-finales. Dans la première série, Matahi Drollet a frappé vite et fort avec un tube noté 8,50, suivi d’un 2,50, puis d’un 5 amélioré par un ultime 6,17. Combatif, Manakei Kahiha a répliqué avec un petit tube dont il n’est pas sorti noté 1,50, avant d’améliorer son score avec un 7,17, puis un 1,70, insuffisant pour détrôner le “prince de Teahupo’o” propulsé une nouvelle fois en finale. Dans la série suivante, Eimeo Czermak était déterminé, enchainant rapidement deux vagues notées 7,50 et 7, suivies d’un troisième tube avec un air final noté 8,70, tandis que le choix de vagues d’Enrique Ariitu avec un 5,33 et un 2,17 ne lui a pas permis d’inverser le cours de la série.



Un doublé et une première

Le coup d’envoi des finales a été donné vers 15 heures pour des séries rallongées à 30 minutes. Honneur aux dames avec Kelia Gallina, alias “Miss Teahupo’o”, qui briguait à seulement 13 ans une deuxième victoire consécutive aux Trials face à Kohai Fierro, 19 ans, arrivée le matin même d’Indonésie et déterminée à rejoindre sa sœur, Vahine Fierro, sur l’étape polynésienne du CT. Les deux surfeuses se sont engagées sur plusieurs vagues pour scorer un maximum jusqu’au bout de cette série finale. Kelia Gallina a décroché un doublé historique en s’imposant sur un score de 8 contre 5,03 pour Kohai Fierro.



Comme en 2023, Matahi Drollet, 28 ans, et Eimeo Czermak, 23 ans, se sont affrontés à leur tour dans une finale à la saveur de revanche. Gros enjeu pour ces deux géants du spot et amis, qui rêvaient d’une deuxième victoire pour l’un et d’une première place pour l’autre. Dès les premières minutes, le ton était donné avec une succession de scores élevés et serrés. Après avoir repris la tête de la série à dix minutes de la fin, Eimeo Czermak n’a rien lâché et s’est imposé avec un score final de 17,33 contre 16,04 pour Matahi Drollet.



Cinq Tahitiens en lice

Explosion de joie au PK 0, où la remise des prix s’est tenue au pied de la statue de la légendaire surfeuse Vēhiātua-i-te-māta’i. Malgré la blessure aux pieds d’Eimeo Czermak, arrivé en béquilles, cette édition des Trials s’achève aussi bien qu’elle avait commencé. “On a vraiment eu d’excellentes conditions. Ce changement de date a bien fonctionné”, nous a confié le président de la FTS, Max Wasna. “Eimeo est allé chercher cette victoire qu’il attendait depuis longtemps : il est prêt pour le CT. Kelia a confirmé sa victoire de l’an dernier : elle a gagné en maturité et elle a pris des vagues de rang mondial. Et ce sont tous les deux des enfants de Teahupo’o”. Les deux trialistes rejoindront Vahine Fierro, Tya Zebrowski et Kauli Vaast sur la septième étape du championnat du monde de la World Surf League (WSL), du 8 au 18 août, à domicile : “Nous aurons cinq Tahitiens en lice, donc j’invite tout le monde à venir les soutenir !”



Kelia Gallina, vainqueure des Trials : “On a repoussé nos limites”

“Je suis vraiment contente : je ne m’y attendais pas ! Les conditions étaient grosses et on a toutes repoussé nos limites sur de jolies vagues. La houle a baissé, donc pendant la finale, j’ai cherché de plus petites vagues, un peu plus dedans. Ce n’était pas facile et j’ai stressé : Kohai était première presque toute la série, mais j’ai pu me rattraper sur une vague. Je fais les Trials pour le fun et aussi parce que je connais vraiment cette vague : je l’ai surfée toute ma vie ! Pour le main event, je vais continuer à surfer tous les jours ici ou à Papara, là où il y a des vagues, pour continuer à m’améliorer.”



Eimeo Czermak, vainqueur des Trials : “Je n’arrive pas à y croire”

“Ça fait du bien : ça faisait longtemps que j’avais envie d’être dans le CT ! Depuis que j’ai 19 ans, je suis passé à côté plusieurs fois. Je n’arrive pas trop à y croire : je ne réalise toujours pas. Matahi, c’est mon ‘bro’. J’avais perdu contre lui en finale l’autre fois et c’était dur. Je me suis blessé en milieu de finale, mais je n’ai pas trop regardé avant la fin : j’ai eu cinq points de suture, mais c’est plus mon autre pied qui me fait un peu peur, parce que j’ai tapé les deux. Ça va aller, la compétition est dans un mois.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 3 Juillet 2026 à 19:08 | Lu 203 fois



