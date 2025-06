Très grande réussite pour la 6e édition de la Vodafone Channel Race

Tahiti, le 15 juin 2025 - Pour sa sixième édition, la Vodafone Channel Race a battu tous les records. Sur l’eau comme en dehors, la fête organisée par l’équipe de Vodafone a été un franc succès. Toute la journée de samedi, entre animations et courses de va’a, l’affluence a encore prouvé l’intérêt des Tahitiens pour cet événement convivial. Côté course, c’est l’équipe OPT qui remporte l’épreuve reine des 60 km après une bataille dantesque face à l’équipe Shell Va’a. Chez les femmes, Ihilani Va’a poursuit son parcours sans faute depuis le début de la saison. Quant à la King & Queen of the Digue, c’est EDT qui s’y impose au classement général.



Dès l’aube, samedi, les organisateurs de la Vodafone Channel Race étaient sur le pont pour une journée qui s’annonçait intense. Les 132 équipes engagées dans les trois courses proposées avaient envahi le parc Aorai Tini Hau de Pirae. Avant l’arrivée des nombreux badauds venus profiter de cette belle journée, les rameurs et rameuses, Polynésiens, Brésiliens, Américains, Français et Australiens, piaffaient d’impatience à l’idée de se lancer sur un plan d’eau parfait pour la saison.



Et chacun y a trouvé son compte grâce aux trois parcours proposés, volonté affichée de Patrick Moux et de son équipe de permettre à un maximum de participants de prendre part à cette grande fête, qui cette année célébrait les 12 ans de la création de Vodafone au Fenua. “Pour nous, c’est très important de pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes à notre fête. C’est pour cela qu’il y a des animations sportives et culturelles au parc pour les familles, et bien sûr les courses de va’a, que nous avons ouvertes à tous, en créant la King & Queen depuis l’année dernière. Cette année, c’est une vraie réussite, avec 77 équipes inscrites, un record”, déclarait Patrick Moux, fondateur de l’événement. “Le temps est au rendez-vous, les familles sont venues nombreuses et nous sommes heureux de partager ce moment avec tout le monde pour que la fête soit une réussite. Et pour couronner le tout, nous avons un spectacle fabuleux sur l’eau.” Un spectacle à la hauteur de l’événement.



Ihilani Va’a encore et toujours chez les femmes



La Vodafone Channel Race regroupait deux parcours, avec des départs donnés en même temps depuis la plage de Taaone. Celui des Open Dames, long de 34 km, longeait la barrière de corail jusqu’à la passe de Taapuna avant de remonter dans le lagon pour rejoindre le point de départ. Et à ce jeu-là, c’est bien l’équipe en forme d’Ihilani Va’a qui a mené la danse de bout en bout. Porté par un collectif solide, le V6 des filles de Pirae a une fois de plus éclaboussé la course de tout son talent, malgré la présence redoutable de l’équipe californienne du Dana Outrigger Canoe Club, habituée aux podiums aux États-Unis, venue défier, selon sa membre Brandi Cumin, “les meilleures rameuses du monde”.



Un bel affrontement que les Tahitiennes ont dominé du début à la fin, malgré un départ difficile, prises dans le paquet. Elles terminent l’épreuve en 2 h 52’ 38’’, avec plus de six minutes d’avance sur la team californienne.



Sur la course reine des 60 km, destinée aux seniors hommes, juniors, vétérans 40 et 50, les défis étaient de taille. Mais rien ne faisait peur aux 55 équipages partis tôt le matin en direction de Moorea. Dès les premiers coups de rame, les équipages d’OPT et de Shell ont montré qu’ils allaient se livrer un combat intense, où stratégie de cap et gestion des changements seraient décisives. Bien qu’ayant opté pour des trajectoires différentes, les deux équipes ont rapidement pris de l’avance. Après une heure de course, elles étaient au coude-à-coude entre Papeete et Moorea.



Derrière, la bataille faisait rage entre EDT Va’a, la team B d’OPT, Vini Va’a et Mahini Va’a. À l’approche de l’île Sœur et des premiers changements à trois, l’équipe OPT, menée par le barreur Hitiroa Masingue, prenait l’avantage sur celle de Shell Va’a, emmenée par Hotuiterai Poroi. Le barreur d’Air Tahiti avait répondu présent à l’invitation de David Tepava, preuve que le va’a est un sport de partage et d’échanges.



Un duel de haut niveau en tête de course



Mais rien n’était joué. Sur le retour, Shell a réussi à combler son retard. L’entrée dans le lagon allait s’avérer décisive. Dans cette course avec une formule de changement unique, seules deux zones dans le lagon étaient autorisées pour effectuer les derniers remplacements. À la passe de Taapuna, les deux leaders étaient au coude-à-coude. Magnifique démonstration de puissance et de maîtrise, ce duel a tenu en haleine jusqu’à l’attaque finale.



Derrière, la hiérarchie a été bousculée par le retour en force de Huahine, Enviropol et de l’équipe de Bora Bora – Po Pora Te Hoe Mamu. Les équipes B d’OPT, Vini Va’a et Mahini Va’a, longtemps dans le groupe de tête, ont fini par céder du terrain dans la lutte pour le podium. Arrivés sous le pont de Motu Uta, les rameurs d’OPT décident d’attaquer. Shell ne peut répondre et les champions de la dernière Hawaiki Nui s’envolent jusqu’à la ligne d’arrivée, qu’ils franchissent en 4 h 27’ 31’’.



Cinquante-quatre secondes et quarante-six centièmes plus tard, l’équipage de Shell termine à son tour. La troisième place revient à l’équipe de Bora Bora, plus à l’aise dans le lagon, qui dame le pion à Enviropol et Team Huahine. Une course folle qui a une nouvelle fois mis en lumière la puissance, la résistance et la stratégie que demande le va’a. Un coup de chapeau à la team EDT vétérans 40 qui remporte sa catégorie et se classe magnifiquement septième au scratch. Mention spéciale également aux vétérans 60 de Tefana, premiers au classement général de la course de 34 km.



Dans la dernière course, la King & Queen of the Digue, les amateurs se sont régalés et ont tout donné. Là encore, c’est le groupe EDT qui se distingue. Dans cette épreuve plus axée sur le sprint (13 km), l’endurance et la cohésion de l’équipe d’EDT ont fait la différence.



En catégorie mixte, c’est la team Ihilani qui suit l’exemple de son équipe féminine et remporte sa course.



La fête a battu son plein jusqu’à la fin de la journée, avec toujours autant de monde et de plaisir partagé. Une vraie réussite.



Interviews



Moana Wong, président de la team OPT

“Depuis la Hawaiki Nui, un groupe est né”

“On est très heureux de cette victoire. Cette une course très dure qui demande beaucoup de stratégie et d’endurance. Les garçons se connaissent bien, cela fait maintenant trois ans qu’ils rament ensemble. Depuis la Hawaiki Nui, un groupe est né. Cette saison, nous devons assumer notre statut et pour l’instant, nous y arrivons. J’espère que ça va continuer.”



Hotuiterai Poroi, peperu de Shell Va’a

“On s’est donné sans compter”

“C’est une très belle aventure que je viens de vivre. Je tiens à remercier toute l’équipe de Shell de m’avoir accueilli comme ils l’ont fait pour cette course. On a très bien ramé aujourd’hui, on s’est donné sans compter, mais à la fin, on n’a pas pu revenir sur l’accélération d’OPT. Mais je suis vraiment heureux d’avoir partagé ce moment avec les boys de Shell.”



Arai Naniloa, rameuse d’Ihilani Va’a, vainqueur de la course dames

“On a fait corps toutes ensemble”

“On a eu un gros cafouillage au départ, on a eu du mal à partir. Mais dès qu’on est sorties de la passe, c’était mieux. On a pris quelques vagues qui nous ont aidées. On a fait corps toutes ensemble et l’équipe prend de l’expérience de plus en plus. Aujourd’hui, il y avait une belle opposition. La victoire en est que plus belle.”



Estée Gobron, rameuse de Ihilani Va’a mixte, vainqueur de leur catégorie sur la King & Queen of the Digue

“Il faut être à 100%”

“C’était une super course avec de l’entraide et du dynamisme. Il y avait de bonnes conditions avec de bonnes vagues. On a pris un bon départ et dans le port, on a bien bataillé, ça nous a permis de faire la différence. C’est un format court et intense, il n’y a pas de moments de pause, il faut être à 100% pendant les treize kilomètres.”

















