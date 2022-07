Très forte houle de sud-ouest, jusqu’à 8 mètres de déferlantes attendues

Tahiti, le 11 juillet 2022 – Un épisode de très forte houle de sud-ouest est attendu dès lundi soir, et ce jusqu’à jeudi. Il devrait d’abord concerner les Australes avant de remonter sur les autres archipels, hors Marquises, ce mardi. Météo-France met en garde la population, prévoyant un épisode plus sévère que celui qui avait causé des dégâts en août 2021, avec des déferlantes jusqu’à 8 mètres.



Un épisode de très forte houle est attendu dès lundi soir. Il devrait toucher une grande partie du pays, hormis les Marquises, et s’avérer plus sévère que celui d’août dernier, qui avait engendré des dégâts, avertit Météo-France dans un communiqué.



Cette très forte houle énergétique de sud-ouest va d’abord concerner les Australes, ce lundi soir en début de nuit, avant de se propager aux autres archipels mardi après-midi et d’atteindre son pic mardi soir sur le sud du pays.



Mardi en cours de journée, la houle s’amplifie autour de 5 à 6 mètres aux Australes. Dans la nuit de mardi à mercredi, elle atteint les 4 à 4,50 mètres sur la Société et les 4 à 5 mètres sur les Gambier et le Sud des Tuamotu. À Tahiti, les côtes allant de Punaauia à Teahupo’o seront fortement exposées. Des déferlantes de 7 à 8 mètres sont attendues ponctuellement sur les récifs des côtes sud et ouest des îles. Cet épisode perdurera au moins jusqu’à jeudi.



“La prudence est de mise car cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes”, alerte Météo-France, qui suivra avec attention l’évolution de la situation pour mettre à jour sa carte de vigilance météorologique, à retrouver sur le site



À 17 heures lundi soir, l’île de Rapa était déjà placée en vigilance rouge pour la houle, tandis que le reste de l’archipel des Australes passait en orange.

Rédigé par Lucie Ceccarelli le Lundi 11 Juillet 2022 à 19:46 | Lu 830 fois