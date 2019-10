Trente familles se lancent dans le défi Zéro déchet

Pour cette nouvelle édition, la coordonnatrice du projet Zéro déchet, soutenue par différents organismes, dont notamment l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) et l'Agence française pour la biodiversité, a justement souhaité mettre l'accent tout au long de ces cinq mois que va durer ce challenge environnemental, sur la biodiversité et sur l'impact du plastique sur la faune et la flore.

"Je pratique la plongée et c'est horrible tout ce que l'on peut trouver comme plastique dans la mer", avoue Thomas, bien décidé à agir en essayant de réduire mes déchets.

Même prise de conscience pour Marie-Laure qui vit entre Tahiti et Raiatea et qui compte bien motiver les habitants de ses deux maisons. "Un jour, il faut agir soi-même, on ne peut pas toujours dire que c'est de la faute des autres. Alors, moi aussi, j'essaye de prendre un seau pour tenter d'éteindre le feu de la maison qui brûle. On ne sait pas trier nos déchets, on met tout dans la même poubelle noire, ça en fait un paquet à la fin de la semaine ! On veut apporter notre petite contribution pour aider la planète quand on voit ce qui se passe. C'est un peu plus difficile pour mes parents, ils ne se sentent pas trop concernés, ils ne comprennent pas trop à quoi ça sert de trier. Ils se demandent ce que cela va changer. Les jeunes générations, comme mes neveux et mes enfants par contre, sont davantage concernées", poursuit Marie-Laure, très enthousiaste à l'idée de se lancer dans ce défi.