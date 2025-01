“Travailler ensemble pour être plus efficace”

Tahiti le 28 janvier 2025 – La commune de Moorea-Maiao appelle le Pays à travailler “main dans la main” avec elle notamment pour ce qui est de l’aménagement et de la construction, ou pour l’environnement“ L'idée c'est de travailler ensemble, main dans la main, de manière à être plus efficace.”



De plus en plus les administrés de Moorea-Maiao dénoncent aux élus de la commune, aux agents du service de l’environnement, des services techniques et de l’aménagement, les “irrégularités” ou les entorses aux textes en vigueur lors de travaux effectués par des particuliers ou des entreprises. Des constats sont effectués par les policiers municipaux et sont directement envoyés aux services concernés à Papeete. Et souvent les administrés trouvent que “cela ne réagit pas vite”.



Le directeur de l’environnement, des services techniques et de l’aménagement de la commune, Olivier Pôté, assure comprendre “les énervements ou les inquiétudes” des administrés qui considèrent que “les choses n’avancent pas”. De son point de vue, “la plupart du temps ces retards seraient plutôt liés à des problématiques de moyens”.

“Les services du pays manquent de moyens pour assurer leurs missions”



En effet, les agents de la Direction de l’environnement se sont déplacés à Moorea et ont notamment rencontré le chef de chantier de



Ainsi “avec la Diren on a envisagé de travailler ensemble une ou deux journées par trimestre”, indique Olivier Pôté qui souhaite qu’il en soit de même avec “l’ensemble des services du Pays” comme la Direction de la construction et de l’aménagement ou encore le groupement études et gestion du domaine public (Gegdp).



Le responsable municipal propose même aux services du Pays "d'assurer une partie de leurs missions en partenariat […]. L'idée c'est juste qu'on arrive à travailler ensemble, main dans la main, de manière à être plus efficace". Olivier Pôté rappelle que la commune a des policiers municipaux assermentés : "On peut faire des constats". Même s'il reconnait que "sur certains sujets, on n'a pas la maîtrise, par exemple la Diren à une technicité plus forte que nous sur l'évaluation des potentielles infractions". Le responsable municipal rappelle que les compétences de la commune "étant limitées", la collectivité publique de Moorea-Maiao se retrouve ainsi "obligée de travailler main dans la main avec les services du Pays sur pas mal de sujets qui ont trait à l'aménagement ou qui sont liés à l'environnement". Il se trouve que le Pays "manque de moyens pour assurer ses missions", assure-t-il. Olivier Pôté a ainsi reçu l'année dernière un courrier d'un des services du Pays "pour nous demander un coup de main". Il reconnait que travailler ensemble peut effectivement "faciliter le travail de l'administration du Pays et surtout faire avancer les sujets beaucoup plus intelligemment".

