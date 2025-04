René Temeharo face à la justice après une plainte de son ex-femme

Tahiti le 6 avril 2025. L'actuel adjoint au maire de Papeete et ancien ministre du gouvernement Fritch aurait “placé des trackers sous le véhicule de son ex-compagne” et “commis des dégradations chez le nouveau compagnon de cette dernière”, révèlent nos confères de TNTV.



C’est une affaire dont l’adjoint au maire de Papeete et ancien ministre Tapura se serait bien passée. Selon nos confrères de TNTV, René Temaharo, a été placé en garde à vue jeudi dernier puis été entendu par un juge pour avoir “placé des trackers sous le véhicule de son ex-compagne” et “commis des dégradations chez le nouveau compagnon de cette dernière”, relate la chaîne de la Mission.



Toujours selon nos confères, il sera jugé pour ces faits dans le courant du mois de septembre.



Un dossier qui entachera peut-être sa potentielle candidature à la mairie de Papeete puisqu’il pensait briguer la succession de Michel Buillard alors que ce dernier lui a préféré l’investiture de son directeur général des services, Remy Brillant