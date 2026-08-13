

Transtahitienne - Thomas Lubin et Cédric Wane affolent les compteurs

Tahiti, le 6 septembre 2026 - Le tandem composé de Thomas Lubin et Cédric Wane a conservé son titre avec la manière, samedi, lors de la course en Run and Bike de la Transtahitienne. Chez les vahine, Morgane Delanerie et Mérédith Dabet se sont adjugés l’épreuve pour 30 petites secondes. Les invités néo-zélandais, Dougal Allan et Rebecca Aiken sont montés sur le podium mixte tandis que Damien Troquenet et Juliette Auber ont décroché la première place sur le trail.



La suprématie de Thomas Lubin et Cédric Wane continue. Le duo a assumé son statut de favori, samedi, lors de l’épreuve en Run and Bike de la Transtahitienne entre Mataiea et Papenoo. Déjà sacrés l’an dernier, les deux hommes se sont largement imposés une nouvelle fois avec à la clé un chrono supersonique de 2h42’15 au bout de plus de 40 km d’effort.



“On s'était bien entraînés pour ça. On avait prévu de faire des transitions toutes les deux minutes et ce choix a été payant. Nous voulions aussi battre notre temps de l’année dernière (2h47’50) et rattraper les premiers concurrents du trail”, précisent les deux vainqueurs avec le sourire du devoir accompli.



“Une superbe course avec des paysages magnifiques” Le programme est encore chargé pour eux. Cédric Wane sera au départ, le 24 octobre, du Tahiti Moorea Ultra Trail. Thomas Lubin aborde de son côté “le point d’orgue” de sa saison avec les championnats du monde amateur de triathlon Xterra qui se dérouleront du 8 au 11 octobre au Nouveau-Mexique : “J’espère monter sur le podium, mais le niveau sera très relevé”. Pierre Lesy et Ludovic Chastang ainsi que Lucas et Killian Barracosa complètent le podium de l’édition 2026.



Le suspens a été au rendez-vous chez les vahine. Au bout d’un beau mano a mano, Morgane Delanerie et Mérédith Dabet ont triomphé juste devant Ma-Terana Vivish et Ingrid Vivish. Seulement 30 secondes ont séparé les deux duos au moment de franchir la ligne d’arrivée. Sandra Labbeyi et Océane Maindron ont obtenu la dernière place sur le podium.



L’épreuve mixte a été remportée par Maxime Leblanc et Mylène Gauthey qui se sont imposés largement. Alban Lecomte et Séverine Lecomte ont glané la deuxième place.

Les invités néo-zélandais, Dougal Allan et Rebecca Aiken sont repartis avec la médaille de bronze et des souvenirs pleins les yeux : “C’était une superbe course avec des paysages magnifiques. On compte bien revenir dans les prochaines années.”



Le triplé pour Damien Troquenet En individuel, Damien Troquenet a signé son troisième succès sur la Transtahitienne. devant Stéphane Gicquel et Tereva Tapatoa. L’athlète a amélioré son précédent temps en 3h12’09 et sera au départ du semi-marathon FAPF, le dimanche 20 septembre, à Teva I Uta. Il vise également le marathon d’Honolulu en décembre et les Jeux du Pacifique où il “pense à l’or”.



L’épreuve féminine a sacré Juliette Auber. La jeune coureuse née en 2004 l’a emporté en près de 4 heures et 10 minutes. “Je ne m’y attendais pas”, confie la lauréate qui participait pour la première fois à la Transtahitienne. Aurélie Lévêque et Chloé Atlan se sont respectivement emparées de la deuxième et de la troisième place. Au total, près de 450 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée sur les deux courses.







Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 6 Septembre 2026 à 19:04 | Lu 391 fois



