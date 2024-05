Transport sanitaire et apprentissage, le RSMA renforce son offre de formation

Tahiti, le 16 mai 2024 – Le RSMA a organisé ce jeudi son traditionnel conseil de perfectionnement. Accompagné de plusieurs chefs d'entreprises, de représentants de l'État et du Pays, le régiment a présenté ses chiffres de 2023 mais également les changements structurels à venir, cette année.



Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) de Polynésie française va opérer un changement dans son offre de formations. En effet, ce jeudi, le RSMA a annoncé ces chambardements lors de son traditionnel conseil de perfectionnement. Une réunion qui concentre plusieurs acteurs, comme des chefs d'entreprises et des représentants du Pays et de l'État, afin de mettre cartes sur table et d'étudier les chiffres clés de l'année passée, aussi bien que d’annoncer les ajustements au niveau du fonctionnement et des formations dispensées.



Pour l'année 2024, donc, deux formations vont disparaître, au profit de deux nouvelles, plus en adéquation avec les besoins du pays. “Aujourd'hui, on est dans une phase de consolidation, on a eu une grosse phase de montée en puissance ces dernières années, avec une augmentation de 25% de nos effectifs de stagiaires”, explique pour Tahiti Infos Frédéric Gerlinger, chef de corps du RSMA. Le régiment accueille désormais chaque année plus de 800 jeunes, entre 18 et 25 ans, triés parmi les plus de 3000 candidatures annuelles. “L'objectif est donc de consolider et de maintenir les effectifs, tout en améliorant la formation. C'est toute l'importance de ce conseil de perfectionnement, puisque c'est un moment important, où l'on peut rencontrer un certain nombre de partenaires, échanger avec eux et voir comment améliorer l'offre de formation et continuer à l'adapter aux besoins du territoire. Car répondre aux besoins du pays et des entreprises locales, c'est l'objectif du RSMA”, nous confie-t-il également.



Promouvoir l'alternance, former sur le transport sanitaire



Ainsi, deux formations vont disparaître des brochures du RSMA. “Elles n'ont pas forcément lieu d'exister, au regard des besoins du territoire”, souligne Frédéric Gerlinger. Elles seront remplacées par une préparation à l'apprentissage et par une formation sur le transport sanitaire. “La première est directement liée aux priorités du Pays, qui souhaite développer l'apprentissage et l'alternance au sein de la Polynésie. On va donc créer une filière pour suivre les jeunes, les aider à monter un dossier, trouver des entreprises et les orienter. Pour la deuxième, la filière sur le transport sanitaire, c'est un besoin qui a émergé d'un certain nombre de discussions avec les acteurs locaux”, détaille le responsable. Au total, l’offre du RSMA se décline donc en 33 formations dispensées sur les quatre sites où est implanté le régiment, à Arue, Hiva Oa, Hao et Tubuai.



Un taux d'insertion qui “dépasse les 90%”



Pour les chiffres de l'année 2023, présentés également lors du conseil de perfectionnement de ce jeudi, cette année encore ils sont jugés “exceptionnels” avec un “taux d'insertion qui dépasse les 90%”. “Sur notre mission prioritaire de l'insertion sociale et professionnelle, aujourd'hui, on peut dire que c'est une vraie réussite de la part du RSMA”, se félicite Frédéric Gerlinger. On dénombre même 59% des volontaires stagiaires qui ont trouvé un emploi durable (CDI ou CDD d'au moins 6 mois) tandis que les volontaires techniciens [des jeunes ayant un diplôme et à qui le RSMA offre une première expérience, NDLR] ont eu un taux de 75% d'insertion durable après leur année de service militaire adapté.



L'an passé, le régiment comptait 620 volontaires stagiaires, 181 volontaires et 46 volontaires cadets, pour un âge moyen de 21 ans et 4 mois, dont un peu plus de la moitié est stationnée sur le site de Arue.



