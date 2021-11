Transat Jacques Vabre: Cammas et Caudrelier, la victoire en volant

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 23/11/2021 - Deux grands marins à bord d'un géant des mers: Franck Cammas et Charles Caudrelier ont remporté mardi la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des bateaux les plus rapides du monde, les Ultimes, capables de voler à des vitesses folles.



Le tandem français, à bord du Maxi Edmond de Rothschild, est entré victorieux dans la baie de Fort-de-France après avoir passé 16 jours et une heure à traverser l'Atlantique.



Ils ont dominé la course chez les Ultim, l'une des quatre classes engagées sur cette transatlantique.



Neuf heures après le triomphe de Cammas/Caudrelier, François Gabart et Tom Laperche (SVR Lazartigue) ont fini leur périple (16 jours 9 heures) devant la paire Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Maxi Banque Populaire XI), à qui ils ont soufflé la deuxième place en grignotant des milles lors des dernières quarante-huit heures de traversée.



Les Ultimes, ces voiliers volants majestueux et ultra rapides de 32 mètres, renouaient avec les grandes courses au large après avoir été sérieusement mis à mal lors de la Route du Rhum en 2018, marquée notamment par la perte d'un bateau.



Et celui barré par Cammas et Caudrelier depuis l'été 2019 a été le plus performant parmi une flotte élitiste de cinq maxi-trimarans. Escorté par des dizaines de petits bateaux, l'immense voilier a été accueilli au ponton par trois tirs au canon depuis la base navale du Fort Saint-Louis en plus d'invités et d'un parterre de journalistes.



"C'est une super course à retenir. On n'a pas eu des conditions très difficiles, elles étaient difficiles psychologiquement, notamment dans le golfe de Gascogne" en raison de l'absence de vent qui forçait les skippers à de nombreuses décisions stratégiques. "Mais physiquement on pouvait dormir bien, ce n'était pas des conditions extrêmement musclées", a raconté Cammas, ravi d'une victoire "bien menée" avec son comparse Caudrelier.



'Des bateaux formidables'



"Ce sont des bateaux formidables qui ont un énorme potentiel pour la course et la technique en général, ça peut faire un spectacle incroyable", a lancé Cammas, marin aux multiples exploits et premier skipper à tourner autour du monde sous les 50 jours (Trophée Jules Verne en 2010).



Le navigateur de 48 ans a signé sa quatrième victoire sur la Transat Jacques Vabre (2001, 2003, 2007, 2021). Caudrelier, vainqueur du tour du monde en équipage (Volvo Ocean Race en 2017/2018), a lui accroché un troisième succès sur la Transat Jacques Vabre (2009, 2013, 2021).



Le podium des Ultimes a été complété par deux nouveaux bateaux, mis à l'eau cette année et qui participaient à leur première grande course.



"Ce matin (mardi), c'était dingue ! Je pleurais à la barre tellement c'était bon. Ca allait super vite. Les sensations, c'est juste extraordinaire. Ces bateaux volent sur l'eau", s'est réjoui Gabart, accueilli dans la nuit par quelques centaines de personnes mais aussi par Cammas et Caudrelier.



Ambiance calme



Lundi, les premiers bateaux sont arrivés à Fort-de-France, ceux de la classe Ocean Fifty (multicoque de 15 m), qui ont un parcours un tiers plus court que celui des Ultimes. Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) se sont imposés dans cette classe.



Dans la baie, l'ambiance est plutôt calme alors que l'île connaît une série de protestations à l'appel d'organisations syndicales protestant notamment contre l'obligation vaccinale des soignants. Le village, assez vide de public, avait été envahi l'espace d'une demi-heure lundi par certains manifestants.



Lundi soir la direction de course avait décidé de mettre en sécurité les bateaux arrivés à la suite d'une "alerte émanant d'un possible rassemblement". Cinq cars de police étaient aux abords des pontons lundi soir. La présence policière était plus discrète mardi.



Après les Ultimes, les projecteurs seront sur les Imoca (les bateaux du Vendée Globe, monocoque de 18 m), dont le podium se jouera a priori dans la journée de jeudi, puis sur les Class 40 (monocoques de 12 m), attendus le 30 novembre.



La quinzième édition de la Transat Jacques Vabre est partie le 7 novembre du Havre (Seine-Maritime) avec au départ 79 bateaux, dont quatre ont abandonné.

le Mercredi 24 Novembre 2021 à 03:13 | Lu 3 fois