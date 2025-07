Tranquillité Vacances : la police veille sur votre maison en votre absence

Tahiti, le 15 juillet 2025 - En cette période de grandes vacances, une piqûre de rappel peut être utile. Chaque été, les risques de cambriolage augmentent avec les maisons laissées vides. Pour sécuriser votre logement pendant vos absences, l'« Opération Tranquillité Vacances » propose un service gratuit de surveillance assuré par la police ou la gendarmerie.



L’“Opération Tranquillité Vacances”, mise en place depuis 2014 et active toute l’année depuis 2019, permet aux habitants de Papeete et Pirae de signaler leur absence pour que leur domicile soit surveillé par la police. Ce service gratuit, assuré par la Direction territoriale de la police nationale (DTPN), mobilise les patrouilles 24 heures/24, avec une attention particulière pour les résidences inscrites.



Pour en bénéficier, il suffit de remplir un formulaire de demande disponible en ligne (



Dans les autres communes de Tahiti et à Moorea, la gendarmerie prend le relais. Il suffit de se rendre à la brigade ou de contacter la police locale pour signaler son absence de plusieurs semaines.

