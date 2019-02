Tranches de vies tahitiennes durant l'occupation japonaise en Indochine

Le 22 septembre 1940, le commandement supérieur des troupes françaises en Indochine signe avec le général japonais Nishiara un accord de non belligérance qui s’inscrit dans l’accord d’armistice signé par la France avec les Allemands à Montoire. Une force japonaise d’environ 6000 hommes occupe le nord du fleuve Rouge et les trois aérodromes de Gia Lam, de Lao Kay et de Phu Lang Thuong au Tonkin, sont mis à disposition de l’armée impériale japonaise.



Singapour est désormais à portée de l’aviation japonaise. La cité Etat tombe avec la Malaisie aux mains des Japonais grâce à leurs points d’appui en Indochine, après l'attaque de la flotte américaine à Pearl Harbour. Certains militaires français choisissent la voie de la résistance qui s’organise rapidement d’autant que les troupes d’occupation japonaises sont favorables aux maquisards nationalistes d’Hô Chi Minh et les laissent en toute impunité attaquer des postes militaires français.



Les Établissements français d’Océanie ont rallié la France libre en septembre 1940 et Radio- Saigon condamne à mort ou aux travaux forcés les Tahitiens de la France libre.



Les Japonais redoutant une offensive alliée avec la connivence des troupes françaises d’Indochine vont désarmer par la force, dans la nuit du 9 mars 1945, les cantonnements français. Ils investissent rapidement Hanoi, Haiphong, arrêtent les officiers français et regroupent les civils occidentaux. Les garnisons françaises vont résister aux assauts japonais pour tomber l’une après l’autre, à court d’hommes et de munitions.



Le lieutenant tahitien Henri Hérault né le 1er janvier 1907, à Papeete, commande un groupe de fusiliers et de mitrailleurs dans la Citadelle de Hanoi. Henri Hérault va combattre deux jours durant, repoussant plusieurs tentatives d’infiltrations japonaises sur sa position, avant d’être fait prisonnier. La moitié des hommes de la garnison de la Citadelle sera tuée ou blessée. Les survivants de la Citadelle de Hanoi échappent au sort réservés à leurs frères d’armes engagés et faits prisonniers aux frontières. Les blessés sont achevés et les hommes faits prisonniers sont fusillés par les vainqueurs japonais.



Hérault survit à quelques 50 jours de captivité dans un camp d’internement japonais qui n’a rien à envier aux camps de rééducation vietminh. Après le coup de force japonais, les civils français au nombre de 19000 sont astreints à résidence forcée. La Kempeitai, police politique de l'armée impériale nippone, procède à des arrestations, tortures et exécutions. Les enfants ne sont pas épargnés.



Les hommes et les unités qui ont échappé à la capture tentent de gagner les frontières chinoises. Ceux qui y parviennent sont désarmés et internés par les forces chinoises. Parmi les hommes qui réussissent à gagner la frontière chinoise, il y a le Tahitien Robert Fougerousse du 1er régiment de tirailleurs tonkinois. Noël Ilari échappe à l’emprisonnement grâce à une fausse appartenance à la marine marchande. Il quitte l’Indochine en mars 1946 embarqué sur le La Gloire avec le triste sentiment d’un vaincu.