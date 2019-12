Trafic record à l’aéroport

Transport - La société Aéroport de Tahiti, qui gère toujours les quatre aéroport et aérodromes d’Etat dont Tahiti-Faa’a, a dévoilé hier les chiffres records de la fréquentation de passagers domestiques et internationaux lors de la dernière haute saison.



Les effets French Bee et United Airlines sont toujours là. La société Aéroport de Tahiti (ADT) a publié hier les chiffres de la fréquentation de son aéroport de Tahiti-Faa’a et de ses aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa au troisième trimestre 2019. Une période qui correspond à la dernière haute saison touristique en Polynésie française. Et le trafic est toujours très orienté à la hausse. En cumul à fin septembre 2019, le seule aéroport de Tahiti-Faa’a a ainsi accueilli pas moins de 1 090 234 passagers, soit 72 608 de plus qu’en 2018 à la même époque (+7,1%). Dans le détail, on dénombre 42 507 passagers internationaux supplémentaires (+8,6%) et 29 101 passagers en vols intérieurs à la Polynésie (+5,5%).



ADT indique pourtant que cette embellie de la fréquentation des passagers tend à trouver une forme “d’équilibre structurel”, notamment du trafic international, un an après l’arrivée des nouvelles compagnies French Bee et United Airlines. “L’effet de la forte stimulation du marché générée par l’arrivée des deux nouvelles compagnies régulières en 2018 tend naturellement à se ralentir après la première année de lancement de la ligne opérée par French Bee”, commente ADT.