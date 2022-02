Trafic de cocaïne venant de Guyane: 12 interpellations, saisie de plus de 100 kg

Créteil, France | AFP | jeudi 17/02/2022 - Douze personnes ont été interpellées lundi en France, soupçonnées de participer à un vaste trafic de cocaïne entre la Guyane et la métropole, a indiqué jeudi le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP et confirmant des informations du site Actu17.



Dans cette affaire, 141 kilogrammes de cocaïne ont été retrouvés lors de "saisies ponctuelles", a précisé le ministère public à l'AFP.



Les douze individus, accusés de participer à un vaste trafic de drogue via des "mules" (passeurs) entre Cayenne et l'aéroport d'Orly, devraient être présentés à un juge vendredi.



Selon Actu17, les trafiquants ont été arrêtés par la police judiciaire de Paris dans la capitale mais aussi en Seine-Saint-Denis (Noisy-le-Sec et Saint-Denis), à Roubaix et à Lille.

le Jeudi 17 Février 2022 à 05:49 | Lu 160 fois