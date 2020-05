Trafic aérien international : Un scénario de reprise annoncé "fin mai, début juin" en Polynésie

Tahiti, le 19 mai 2020 - Une délégation de l’association des transporteurs aériens internationaux de Polynésie française (Air France-KLM, Air Tahiti Nui, Air New Zealand et Hawaiian Airlines) a rencontré lundi le vice-président Teva Rohfritsch et la ministre du Tourisme Nicole Bouteau. Les deux membres du gouvernement ont affirmé que le Pays serait en mesure d'annoncer un scénario de reprise des liaisons aérienne internationales "fin mai, début juin", a indiqué Lionel Rault, le patron d'Air France-KLM à l'issue de la réunion.



Les compagnies aériennes opérant en Polynésie seront fixées sur les perspectives de reprise des liaisons avec l’extérieur “fin mai, début juin”, a confirmé mardi Lionel Rault, patron d’Air-KLM et président de l’association des transporteurs aériens internationaux de Polynésie française (ATAIPF). C’est en tout cas ce qui a été avancé à la délégation de l’ATAIPF lundi par le vice-président Teva Rohfritsch et la ministre du Tourisme Nicole Bouteau. A cette occasion, Lionel Rault était accompagné de Christel Bole (Air New Zealand), Liz Bouvier (Hawaiian airlines) et Michel Monvoisin (Air Tahiti Nui).



L’association a fait un point sur la situation du secteur aérien touché de plein fouet par la crise et dont la relance est conditionnée par les décisions des pays émetteurs et réceptifs : ouverture des frontières, organisation de la quatorzaine, obligation du port du masque. “On est prêt. On peut redémarrer dès que possible. Mais on attend de voir dans quelles conditions on devra opérer”, explique Michel Monvoisin, le P-dg d’Air Tahiti Nui. Une interrogation que partagent toutes les compagnies aériennes françaises, rappelée hier lors d’auditions aux élus de la commission Outre-mer du Sénat. “Personne ne voyagera avec une obligation de quarantaine au départ ou à l’arrivée. Il nous faut des dates précises.”



Pour l’instant, les membres de l’ATAIPF ont annoncé une suspension de leur activité commerciale jusqu’au 30 juin prochain, avec une possible reprise dès le 1er juillet. Un mois de préavis leur est nécessaire pour communiquer le redémarrage d’activité sur les marchés émetteurs et parvenir à un taux de remplissage correct des cabines. Sans réponse début juin, les compagnies seraient contraintes d’annuler leur programme de vols du mois de juillet. Plusieurs scénarios de reprises sont aujourd’hui à l’étude au gouvernement pour la relance maitrisée du tourisme. Tout le monde devrait être fixé au plus tard sous quinzaine.