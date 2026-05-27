Trafic à Taha'a : saisie de 10,6 g d’ice, une personne en détention provisoire

Tahiti, le 26 juin 2026 – À la suite de l’enquête ouverte après le cambriolage d'un commerce à Taha’a, les gendarmes ont mis au jour un trafic d'ice sur l'île. Trois personnes ont été interpellées et le principal mis en cause a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement en comparution immédiate.
Le 13 juin, un commerçant de Tahaa avait déposé plainte pour un cambriolage. Rapidement, les premières investigations ont orienté les gendarmes de Taha'a vers un suspect, déjà connu de la justice pour des faits de vol. Lors de la perquisition menée à son domicile dans le cadre de l'enquête de flagrance, les militaires ont découvert 8,1 grammes d'ice. Le suspect a reconnu détenir le produit stupéfiant afin d'en assurer la revente sur le secteur de Tapuamu.
Les investigations ont permis d'identifier deux autres personnes soupçonnées de participer au trafic. Les perquisitions réalisées à leurs domiciles ont conduit à la saisie de 10,6 grammes d'ice, de 270 165 francs en espèces, ainsi que de 7,29 grammes de paka et douze plants de cannabis. Le principal mis en cause a été placé en détention provisoire et fera l’objet d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal de Papeete dans les prochaines semaines.
Cette nouvelle affaire intervient quelques semaines seulement après le vaste dossier de trafic d'ice jugé à Papeete, impliquant un réseau implanté à Raiatea, île voisine. Lors de cette audience, le parquet avait alerté sur l'implantation grandissante de ce stupéfiant dans les îles Sous-le-Vent, estimant que ces réseaux contribuent à “développer le trafic et essaimer dans les autres îles”. Le tribunal correctionnel de Papeete avait prononcé de lourdes peines, allant de deux à dix ans d'emprisonnement ferme selon le degré d'implication des prévenus.
Le 13 juin, un commerçant de Tahaa avait déposé plainte pour un cambriolage. Rapidement, les premières investigations ont orienté les gendarmes de Taha'a vers un suspect, déjà connu de la justice pour des faits de vol. Lors de la perquisition menée à son domicile dans le cadre de l'enquête de flagrance, les militaires ont découvert 8,1 grammes d'ice. Le suspect a reconnu détenir le produit stupéfiant afin d'en assurer la revente sur le secteur de Tapuamu.
Les investigations ont permis d'identifier deux autres personnes soupçonnées de participer au trafic. Les perquisitions réalisées à leurs domiciles ont conduit à la saisie de 10,6 grammes d'ice, de 270 165 francs en espèces, ainsi que de 7,29 grammes de paka et douze plants de cannabis. Le principal mis en cause a été placé en détention provisoire et fera l’objet d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal de Papeete dans les prochaines semaines.
Cette nouvelle affaire intervient quelques semaines seulement après le vaste dossier de trafic d'ice jugé à Papeete, impliquant un réseau implanté à Raiatea, île voisine. Lors de cette audience, le parquet avait alerté sur l'implantation grandissante de ce stupéfiant dans les îles Sous-le-Vent, estimant que ces réseaux contribuent à “développer le trafic et essaimer dans les autres îles”. Le tribunal correctionnel de Papeete avait prononcé de lourdes peines, allant de deux à dix ans d'emprisonnement ferme selon le degré d'implication des prévenus.