

Trafic à Raiatea : 10 ans de prison pour le principal prévenu

Tahiti, le 28 mai 2026 - Le tribunal correctionnel de Papeete avait mis sa décision en délibéré, ce mercredi, au terme d’une longue audience consacrée à un dossier de trafic d’ice et de paka à destination de Raiatea. Dix prévenus ont comparu à la barre. Ils ont écopé ce jeudi de peines allant d’un an de prison avec sursis probatoire à 10 ans de prison ferme pour le principal mis en cause.



Ce mercredi, les débats au tribunal correctionnel de Papeete ont porté sur un réseau présumé d’importation et de revente de drogue, après que les douanes ont intercepté un colis à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. L’enquête a mis en évidence, selon l’accusation, une organisation structurée, des flux financiers suspects et des reventes à l’échelle des îles alentour.



Ce jeudi, le tribunal a rendu son délibéré et prononcé des peines à l’encontre des dix prévenus : six ans d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt contre le premier prévenu, dix ans contre le principal mis en cause en récidive, cinq ans contre un revendeur et transporteur vers Tahiti, cinq ans de prison contre un autre revendeur, quatre ans contre le jeune homme âgé de 20 ans et quatre ans contre le policier municipal mis en cause avec une interdiction d’exercer en tant que fonctionnaire d’État.



Une peine d’un an ferme assorti d’un sursis probatoire d’un an a également été prononcée contre l’une des compagnes poursuivies pour blanchiment. La compagne d’un second prévenu a été condamnée à un an de prison avec sursis probatoire et son ex-femme à un an et demi, avec sursis probatoire également.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 28 Mai 2026 à 18:05 | Lu 1194 fois



