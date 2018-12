Toyota dévoile l'Invincible pour les 50 ans du Hilux

PAPEETE, 6 décembre 2018 – Le concessionnaire Nippon Automoto présente le Toyota Hilux Invincible. Une série limitée produite pour le 50e anniversaire du célèbre véhicule de la marque japonaise et dont 15 exemplaires seront commercialisés en Polynésie française.



Pour les 50 ans de son modèle Hilux, le constructeur japonais Toyota a conçu un modèle anniversaire produit en série limitée. Le Hilux Invincible était présenté jeudi matin dans le show-room de Nippon Automoto, à Mamao, lors d’un événement spécial organisé en l’honneur de l’arrivage à Tahiti des 15 modèles de cette édition spéciale que s’apprête à commercialiser le concessionnaire en Polynésie.



Sorti d’usine, le Hilux Invincible est équipé d'élargisseurs d’ailes, d'arceaux de renfort, de jantes 20 pouces, de feux Led avant, une benne arrière traitée antichocs (résine époxy) et antirouille, et un crochet de remorque, etc.



Véhicule tout-terrain, double cabine, ce modèle spécial offre le confort d'une berline. Il est doté d’un moteur 2,4 litres turbo-diesel développant 180 chevaux pour une consommation moyenne de 8 litres aux 100 kilomètres. Le Hilux Invicible est garanti pour une durée de 3 ans ou jusqu’à 100 000 km.



Réputé pour sa qualité, sa fiabilité, sa robustesse et sa longévité, le Toyota Hilux est un véhicule passe-partout bien connu des Polynésiens. Produit phare chez Nippon Automoto depuis 1973, le Toyota Hilux en est aujourd’hui à sa 8e génération. Le concessionnaire en vend en moyenne 400 modèles par an, sur le territoire.