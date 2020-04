Tout savoir pour bénéficier des revenus de crise du Pays

Tahiti, le 31 mars 2020 – La loi du Pays créant les dispositifs de sauvegarde de l'emploi à peine adopté, le gouvernement a présenté les modalités de mise en place de ces dispositifs. Formulaires de demande, conditions d'obtention, seuils et périodes de références, modalités d'applications, on y voit désormais plus clair sur les formalités pratiques à faire pour les employeurs et patentés.



Edouard Fritch, accompagné de son vice-président Teva Rohfritsch et de la ministre du Tourisme et du Travail Nicole Bouteau, ont présenté les modalités pratiques qui entourent l’obtention du Revenu Exceptionnel de Solidarité, de l'Indemnité de Solidarité à l'attention des patentés ou de l'Indemnité Exceptionnelle. Pour ces trois indemnités, créées par la loi du Pays du 27 mars dernier afin de soutenir l'emploi pendant la crise sanitaire et économique du Covid-19, les arrêtés d'application ont été pris, toujours en mode accéléré.

Après une introduction du président sur la gravité de la crise sanitaire et les efforts budgétaires consentis par la Pays, Nicole Bouteau a présenté les nouvelles dispositions réglementaires et mis en avant “l'élaboration dans un temps record de textes qui n'existaient pas” ainsi que la mise en place du PC ECO dont les horaires de fonctionnement ont été étendus pour faire face à une demande importante. Des mesures qui doivent permettre de répondre à l'urgence sans pour autant confondre vitesse et précipitation.



Indemnités sous conditions



La ministre du Tourisme et du Travail a précisé d'emblée que les dispositifs ne sont prévus “que dans le cadre de cette crise sanitaire”. Une façon de couper l'herbe sous le pied à ceux qui espéraient un maintien de cette sorte d'“allocation chômage” au delà de l'épidémie. De la même manière, “ces aides ne sont sollicitées qu'en cas de nécessité” et ne sont pas cumulables entre elles. Les arrêtés d'application publiés aujourd'hui précisent les différentes conditions d'obtention. Il est ainsi rappelé que le bénéficiaire d'une indemnité ne peut obtenir aucune autre aide instaurée dans le cadre des autres dispositifs issus de la même loi du Pays. Un salarié sans activité pourra percevoir le Revenu exceptionnel de solidarité mais pas une indemnité de solidarité en plus s'il est titulaire d'une patente à côté. A la différence du Revenu exceptionnel de solidarité et de l'indemnité de solidarité qui pourront bénéficier respectivement aux salariés et au patentés pendant toute la période de confinement, l'indemnité exceptionnelle ne pourra être perçue que pour une période maximum de trois mois. Enfin, autre rappel d'importance, ces aides seront versées “dans la limite des crédits disponibles”. Malgré un collectif budgétaire massif, le chéquier du Pays n'est donc pas un puits sans fond et les dispositifs peuvent s’assécher assez rapidement.



Eviter les effets d'aubaine



L'urgence dans la mise en place de ces mesures de soutien à l'emploi signifie aussi adaptation de la méthode. Alors que le PC ECO mis en place au Sefi a déjà été fortement sollicité durant ses premières heures, le Pays s'attend à être submergé de nombreuses demandes et formulaires dument remplis dès les dispositifs opérationnels. Pour éviter d'éventuels blocages et retards dans le traitement des demandes et les versements de fonds, Nicole Bouteau en a appelé au civisme et à la responsabilité de chacun pour éviter des dérapages. Les demandeurs établiront des attestations sur l'honneur pour certifier de l'exactitude des informations fournis et les contrôles des dépenses ne se feront pas tout de suite afin de ne pas retarder les versements à destination des bénéficiaires. Les différents textes d'application publiés aujourd'hui précisent cependant que des contrôles pourront être diligentés par le Sefi pour vérifier la sincérité des informations transmises. Les employeurs devront notamment conserver pendant un an la liste des salariés dont le contrat a été suspendu et la remettre aux agents du Sefi qui seront chargés du contrôle. Une attestation sur l'honneur qui n'est donc pas un blanc-seing accordé aux demandeurs. Des contrôles a posteriori, une fois la crise sanitaire passée, seront menés pour vérifier si les demandes respectaient bien les critères fixés par les textes. Une déclaration fausse ou incomplète est susceptible d'être punie de trois ans d'emprisonnement et d’une amende de 5 369 940 Fcfp. D'où l'intérêt de ne pas profiter de la crise.