Tout savoir, ou presque, sur les Planètes errantes

TAHITI, le 30 mai 2023 - L’association Proscience organise ce samedi une journée d’ateliers au musée de Tahiti et des îles. L’événement prévoit de se terminer par une conférence sur les planètes errantes présentée par le chercheur au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, Hervé Bouy, de passage en Polynésie.



Hervé Bouy est professeur d'astrophysique à l’université de Bordeaux, rattaché au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux (LAB - CNRS et université de Bordeaux). Avec son équipe, il mène des travaux sur les étoiles et les systèmes planétaires ainsi que sur leur formation. Il effectue des observations qui permettent ensuite de mettre à l’épreuve les lois fondamentales qui régissent l’univers.



Le chercheur scrute les régions où les étoiles sont sur le point de naître ou en cours de formation. Il s’agit de régions situées entre 1 et 10 millions d’années-lumière. Il compare également les données qu’il récolte à celle obtenues au cours des deux dernières décennies. Il ne peut, à cette échelle de temps, constater de grande évolution sur un même astre, mais il peut en suivant les vitesses de déplacement, mieux se situer dans l’espace et donc mieux comprend les étoiles. En effet, deux astres de même vitesse et de même direction appartiennent logiquement à une même région.



Au cours de ses recherches, Hervé Bouy est tombé sur un objet céleste appelé planète errante, ou bien encore planète rebelle ou objet de masse planétaire. Il donnera une conférence sur ces objets qu’il considère “curieux et fascinants” le samedi 3 juin au musée de Tahiti et des îles. Le rendez-vous est donné dans le cadre d’une journée d’ateliers organisée par l’association Proscience.



Avant toute chose, pourriez-vous définir ce qu’est une planète errante ?

“ Revenons pour cela à la définition d’une planète. Selon l’Union astronomique internationale une planète est un objet qui tourne autour d’une étoile. Les planètes errantes sont des objets qui ont une masse planétaire mais qui ne tournent pas autour d’une étoile. Elles sont isolées. Ce sont des objets curieux et fascinants qui ont beaucoup à nous apprendre .”



Que savons-nous d’elles ?

“ Leur découverte est récente. Les premières observations étaient indirectes, elles datent du début des années 1990. Les premières observations directes datent du début des années 2000. Nous avons pu avec l’équipe, et grâce à des télescopes très puissants qui se trouvent dans les observatoires du Chili, des Canaries et d’Hawaii, en voir en 2022 entre 70 à 170. On se rend compte, donc, qu’elles ne sont pas, disons anecdotiques. Il en existe un certain nombre dans l’univers. Les recherches démarrent. Nous n’avons que des hypothèses pour expliquer leur formation .”



Quelles sont ces hypothèses ?

“ Elles pourraient naître de l’effondrement d’un nuage de gaz trop petit pour entraîner la formation d’une étoile. Elles pourraient être aussi des planètes éjectées ou arrachées à leur système. Il nous faut donc confirmer l’une et ou l’autre de ces hypothèses, étudier la composition de leur atmosphère. Beaucoup d’étoiles – plus de la moitié d’entre elles – fonctionnent à deux ; on pourrait dire qu’elles sont en couple. On parle de système binaire, les planètes errantes partagent-elles cette caractéristique ? En les étudiant, nous en apprendrons plus sur elles bien sûr, mais également sur la formation des étoiles et des planètes .”



Le pitch



Qu'est-ce qu'une planète errante ? Comment se sont-elles formées ? Quelles sont les particularités des atmosphères de ces objets vagabonds ? Quelles sont les techniques utilisées pour les détecter ? Telles sont les questions auxquelles Hervé Bouy répondra, photos à l’appui, lors de sa conférence.



Il faut savoir que, jusqu’à une période assez récente, l’espace interstellaire, c'est-à-dire la portion de l’univers comprise entre deux étoiles et leur système planétaire, était simple : il était vide. Entre deux étoiles, il n’y avait rien... En 1998, la première planète errante ou objet de masse planétaire fut découverte. Depuis, c’est tout l’inverse. Il y aurait dans notre galaxie plusieurs milliards de ces planètes sans attache, qui dérivent entre les étoiles… Grâce aux énormes quantités de données obtenues avec les meilleurs télescopes du monde, l’équipe d’Hervé Bouy a pu découvrir plusieurs centaines de ces objets dans des régions de formation proches.



Pratique



Ateliers scientifiques ludiques et pédagogiques ce samedi 3 juin de 9h30 à 17 heures au musée de Tahiti et des îles. Au programme : la communication dans l'espace ; la canne à sucre (diversité, transformation) ; les fibres végétales et papiers à planter ; la réalité virtuelle nous amenant sur la Lune et sur Mars ; une visite botanique... Et une exposition sur les planètes errantes.

La conférence d’Hervé Bouy sur les planètes errantes démarrera à 17h30.



Entrée libre.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 30 Mai 2023 à 18:53 | Lu 732 fois