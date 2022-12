Tout s’arrange pour l’AME de Hao

Hao le 4 décembre 2022 - Fin des hostilités autour de l'AME de Hao. Après les actes de vandalisme, un compromis a été trouvé entre ayants droit et éducation, le site a été remis en état.



Fruit de trois années de labeur administratif, l’aire marine éducative (AME) de Hao a été inaugurée le 24 novembre, inscrivant ainsi la jeunesse de l’atoll dans la lignée pédagogique de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Mais quatre jours seulement après l’inauguration, des ayants droit riverains au site ont choisi de signifier leur mécontentement en saccageant l'espace de l’AME, déterrant et retournant au passage tous les panneaux mis en place. Cette action avait consterné bon nombre de personnes sur place, d’autant que le site se situe sur un espace public et qu'il borde un chemin qui est le seul accès du quartier.



Un compromis trouvé



Ayant compris l’indignation qu’un tel acte suscite, les auteurs du saccage ont finalement trouvé un terrain d’entente avec les responsables du collège et de l’école primaire de Hao, afin que tout le monde soit satisfait. Les écoles ont alors concédé quelques mètres de terrain, et les ayants droit se sont engagés à réinstaller les panneaux à un emplacement convenus par les parties et se sont engagés également à ne plus tenter de bloquer ce dispositif AME de quelque sorte que ce soit.



Promesse tenue puisque les panneaux ont été replacés. Vendredi matin des élèves de CM2 et de 6e se sont rendus sur site pour leur troisième journée de travaux pratiques. Au programme : récolte de morceaux de corail, bouturage de coraux à l’aide de simple nylon, mise en place des boutures, observation et prise de notes, tout ceci sous la houlette de David Angelini professeur de SVT et aidé de bénévoles, de militaires du RSMA, et d’instituteurs.



Cette AME qui est née d’une volonté commune entre l’école primaire et le collège intègre également le régiment du service militaire adapté (RSMA), la maison familiale rurale (MFR) et le Cetad. Elle est aussi très largement soutenue par la commune, les associations locales et la population.