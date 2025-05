“Tout le monde se rue pour avoir sa carte maintenant”

Tahiti le 26 mai 2025 – Matahiapo et usagers des transports en commun étaient nombreux ce lundi matin à faire la queue pour obtenir leur carte de transport. Carte avec laquelle ils pourront bénéficier des nouveaux tarifs. Certains matahiapo ont même appris que pour être bénéficiaire de la gratuité du transport il faut désormais être âgé de 62 ans et non plus de 60 ans. Une décision prise avec le gouvernement assure le directeur de production chez Tere Tahiti.



C’était la cohue ce lundi matin au niveau du bureau de la société de transport en commun Tere Tahiti, non loin de la mairie de Papeete. En effet, la semaine dernière la direction de la société avait annoncé, lors d’une conférence de presse, que la nouvelle tarification des tickets de bus entrait en vigueur ce lundi. Le ticket est désormais au tarif unique de 150 francs, quel que soit le trajet, à condition de se l’être procuré avant d’entrer dans le bus, en agence ou sur leur site internet teretahiti.pf



Au-delà du changement de tarification, les détenteurs d’une carte de transport, hormis les élèves, collégiens et lycéens, doivent avoir demandé et obtenu leur nouvelle carte de transport, qui puisse fonctionner avec les nouvelles bornes de validation installées dans le bus, et bénéficier du nouveau tarif. C’était la cohue ce lundi matin au niveau du bureau de la société de transport en commun Tere Tahiti, non loin de la mairie de Papeete. En effet, la semaine dernière la direction de la société avait annoncé, lors d’une conférence de presse, que la nouvelle tarification des tickets de bus entrait en vigueur ce lundi. Le ticket est désormais au tarif unique de 150 francs, quel que soit le trajet, à condition de se l’être procuré avant d’entrer dans le bus, en agence ou sur leur site internetAu-delà du changement de tarification, les détenteurs d’une carte de transport, hormis les élèves, collégiens et lycéens, doivent avoir demandé et obtenu leur nouvelle carte de transport, qui puisse fonctionner avec les nouvelles bornes de validation installées dans le bus, et bénéficier du nouveau tarif.

“Je ne peux pas rester des heures debout” Lundi matin, plusieurs matahiapo se sont rendus à l’agence Tere Tahiti de Papeete pour renouveler leur carte. Certains ont dû prendre leur mal en patience dans la file d’attente où régnait une certaine impatience des usagers. “Ils auraient dû déjà faire ce travail la semaine dernière. Et ils auraient dû également nous prévenir ainsi que les chauffeurs que nous les matahiapo on doit refaire notre carte. Si on avait été au courant on l’aurait fait la semaine dernière.”



“Depuis vendredi, je suis là et je trouve que c’est mal organisé : Les matahiapo ne sont pas prioritaires.” Elle explique ensuite avoir demandé “au patron” l’installation de “banquette” afin de soulager leurs désagréments. “J’ai 78 ans et je ne peux pas rester des heures debout”. Elle ajoute même que sa carte a été scannée par le “patron” et qu’elle devait se présenter ce lundi pour juste récupérer sa nouvelle carte. “Je me suis dit que quand j’allais arriver ma carte serait prête mais voilà quand j’ai demandé à la contrôleuse ce n’était pas le cas.”



De son côté, le directeur de production chez Tere Tahiti, Xavier Chung Sao, explique que le phénomène de cohue qui s’est produit lundi est du au “grand nombre d’abonnés qui veulent changer leur carte”. La semaine dernière, il y avait également beaucoup de monde aux agences de Papeete et Taravao, ce qui a conduit la société à doubler ses effectifs dédiés au changement de carte d’abonné. “Mais malheureusement, vu le nombre de cartes qu’il y a à débiter cela met encore un peu de temps.”

La carte matahiapo, pas avant 62 ans Le directeur de production chez Tere Tahiti, souligne également que les matahiapo pourront utiliser leur ancienne carte pendant encore plus d’une semaine. “Je pense que tout le monde a un peu peur et tout le monde se rue pour avoir sa carte maintenant”, estime Xavier Chung Sao. Une facilité laissée aux personnes âgées, contrairement à tous les autres utilisateurs qui n’ont que jusqu’à cette fin de semaine pour disposer de leur nouvelle carte.



Ajouté à cela, les agents de Tere Tahiti chargé d’éditer les nouvelles cartes ont été pénalisés par un “internet qui était un peu lent. Mais on est en train de voir si on peut passer par le câble pour que cela aille plus vite”.



Une des personnes âgées présentes ce lundi matin et actuellement détentrice de la carte matahiapo a eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’il n’était plus en âge de bénéficier de la carte matahiapo. Il devra en effet attendre son soixante-deuxième anniversaire, c'est-à-dire dans trois mois, pour refaire sa demande comme l’a confirmé Xavier Chung Sao : “Malheureusement les personnes qui veulent renouveler leur carte aujourd’hui et qui n’ont pas 62 ans ne sont plus éligibles à la carte matahiapo.”



Le directeur de production chez Tere Tahiti, ajoute que c’est une décision prise de concert avec le Pays car “nous rencontrons beaucoup de matahiapo qui représentent une énorme partie de nos usagers. On a demandé s’il y avait la possibilité d’augmenter l’âge limite (…) qui nous semblait un peu bas [60 ans, NDLR]. Il y a de plus en plus de personnes qui ont 60 ans et plus qui continuent à être actives”.



En attendant, ce matahiapo devra payer comme tout le monde ses différents trajets. “Je ne comprends pas (…). C’est vrai il y a encore des matahiapo bien costauds comme moi par exemple. Et si je vais chercher du travail, ben c’est niet (…). On a besoin de vivre aussi et de manger, de se vêtir et tout ça c’est regrettable.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 27 Mai 2025 à 05:00 | Lu 169 fois