"Tournée de visites" pour le nouveau ministre de la Jeunesse, Naea Bennett

Dans un communiqué diffusé vendredi, la présidence indique que le nouveau ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, également en charge des Sports, Naea Bennett, a procédé jeudi et vendredi à une "tournée de visites" destinée à "rencontrer les personnel des différents services du Pays placés sous sa tutelle".



Jeudi, Naea Bennet a ainsi pu s'entretenir avec le personnel de la Direction de la Jeunesse et des Sports dont la mission est d'"élaborer et de mettre en œuvre des actions en faveur de la jeunesse". Vendredi, le ministre s'est rendu à l'Institut de la jeunesse et de sports de la Polynésie française qui est notamment chargé de la "mise en œuvre de la politique de développement du sport de haut niveau". La présidence précise que "ces premières rencontres avec les services qui œuvrent pour la jeunesse et les sports marquent à la fois le début de la prise de fonction du ministre et son entrée dans le gouvernement".



En début de semaine, Naea Bennett poursuivra ses visites dans les autres structures placées sous sa tutelle.