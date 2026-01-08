

Tournant de la saison sur la vague de Pipeline

Tahiti, le 29 janvier 2026 - La saison des Challengers Series (CS) 2025-2026 touche à sa fin. Une compétition qui a vu trois de nos ‘aito batailler durant huit mois pour atteindre le graal du surf mondial, le Championship Tour. L’avant-dernière étape, sur la vague de Pipeline à Hawaii, aura donc un rôle crucial pour les qualifications et notre champion olympique, Kauli Vaast, est bien placé pour faire partie des dix surfeurs qui auront l’honneur de rejoindre l’élite la saison prochaine. Chez les filles, Tya Zebrowski fait déjà partie des heureuses élues, tandis que Kiara Goold, pour sa première participation aux CS, voudra montrer qu’elle mérite d’y rester.



La saison de cette deuxième division mondiale du surf, les Challengers Series (CS), fut longue et difficile. Huit mois, cinq étapes achevées et des tickets déjà délivrés pour certains surfeurs et surfeuses. C’est le cas de Tya Zebrowski, qui a été d’une régularité impressionnante. Quoi qu’il arrive, elle est sûre de retrouver la saison prochaine Vahine Fierro dans le Championship Tour (CT), l’élite du surf mondial. Une compétition remaniée pour une meilleure équité. Fini le controversé “Cut” de mi-saison, place à neuf étapes qui réuniront les 36 hommes et 24 femmes participant à cette compétition, puis le Tour se réduira pour les deux dernières étapes. La finale se déroulera avec tous les participants de la saison, mais seuls les huit meilleurs pourront prétendre au titre.



Pour Kauli Vaast, rien n’est fait. Le surfeur de Vairao a son destin entre les mains. Actuellement 6e du classement général des CS avec 19 800 points, Kauli Vaast peut définitivement assurer sa qualification dans le Top 10 s’il fait au minimum une demi-finale sur cette avant-dernière étape de la Lexus Pipe Challenger. Un quart, ou même un huitième, lui permettrait d’aborder sereinement la dernière étape de la saison en Australie. Vainqueur au Portugal en octobre dernier et finaliste en Australie en mars, notre champion, expert reconnu des vagues tubulaires, arrive à Pipeline en terrain familier. L’an dernier, il y avait déjà signé une remarquable cinquième place au Pipe Masters Invitational, confirmant son aisance dans l’une des vagues les plus exigeantes de la planète. Rentrant directement au troisième tour, toutes les conditions sont réunies pour sabrer le champagne dans quelques jours.



La jeune Kiara Goold pourra aborder cet événement sans pression. Nouvelle dans ces Challengers Series, la jeune Polynésienne a beaucoup appris au cours de ces étapes. Avec une belle cinquième place lors de la Ballito Pro en Afrique du Sud, elle pointe actuellement à la 29e place du classement féminin. Difficile d’atteindre le Top 7 cette année avec seulement deux étapes restantes, mais Kiara voudra engranger de l’expérience sur l’une des plus grosses vagues du monde pour retenter sa chance la saison prochaine.



La mythique vague de Pipeline en juge de paix



Cette avant-dernière étape, qui débute dès ce jeudi 29 janvier, va apporter son lot de certitudes. Les places pour le CT sont chères et certains devront engranger des points pour conforter leur position ou espérer grimper dans le classement et atteindre l’une des dix places qualificatives. Objectifs difficiles, car de nombreux invités hawaiiens, spécialistes de la vague, vont sûrement bouleverser les plans des surfeurs des CS. Les Eli Hanneman, Oscar Berry et bien sûr Kauli Vaast vont devoir sortir leur meilleur surf pour espérer prendre les points nécessaires afin d’assurer leur place dans le CT la saison prochaine. Les hommes forts des CS ne débuteront leur compétition qu’au round 64, c’est-à-dire au troisième tour, qui aura lieu sûrement ce week-end selon les conditions météorologiques.



Chez les femmes, trois de nos hine font partie des 48 surfeuses engagées à Pipeline. Vahine Fierro, qui a participé à sa première saison dans le CT et qui a su se maintenir après une très belle saison. Tya Zebrowski, qui est devenue, il y a quelques semaines, la plus jeune surfeuse à atteindre, elle aussi, le CT pour la saison prochaine. Et Kiara Goold, qui fait ses armes dans ces Challengers Series. Pour cette dernière, le premier tour a été compliqué. Opposée à une Portugaise, une Australienne et une Hawaiienne, elle n’a pas trouvé les clés pour dompter les vagues. Quant à Vahine Fierro, elle rejoindra Tya Zebrowski, directement qualifiée pour les huitièmes, après avoir fini deuxième de sa série.



Nos deux ‘aito seront opposées dans un heat qui s’annonce relevé avec l’Israélienne Anat Lelior, première de la zone Europe des Qualifying Series et troisième à l’Ericeira Pro au Portugal, et la Portugaise Yolanda Hopkins, première du classement des Challengers Series devant… Tya Zebrowski.







Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 29 Janvier 2026 à 14:17 | Lu 234 fois



