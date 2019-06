Tourisme vert : une activité en pleine ascension à Makatea

PAPEETE, le 25 juin 2019. A partir de ce mercredi et ce jusqu’à dimanche, Makatea Escalade, avec la société Acropol et l’association Maewan, organise quatre jours de découverte de l’île de Makatea. Au menu : visites historiques, randonnées et escalade. Entre 120 et 140 personnes sont attendues.



Les trésors terrestres de Makatea se laissent découvrir par ceux qui posent un pied à Makatea. A partir de ce mercredi, ils seront entre 120 à 140, de 10 à 65 ans, à avoir cette chance et à s’immerger dans les richesses de l’île.



Au programme pendant quatre jours: de la randonnée, de l’escalade, de la descente en rappel, des visites historiques… Ces quatre journées sont organisées par les associations Makatea Escalade et Maewan et la société Acropol. Cinquante voies d’escalade de niveaux différents, allant des débutants aux experts ont été installées sur l’île. Depuis, Makatea a pu développer son tourisme vert et accueillir des passionnés d’escalade . « Cela a augmenté considérablement le nombre de touristes. Depuis le début de l’année, j’ai eu des groupes de France, des Etats-Unis… » , explique Heitapu Mai, président de l’association Makatea Escalade. « Toutes les personnes qui découvrent l’île sont époustouflées. »



Des journalistes de médias internationaux seront aussi présents en cette fin de semaine. Les atouts de Makatea seront ainsi mis en avant dans différents supports.

L'atoll de Makatea a été classé site prioritaire de conservation en 2005 par des spécialistes de l'environnement dont Jean-Yves Meyer, délégué à la recherche. L'atoll abrite une faune et une flore plus riches que partout ailleurs dans l’archipel des Tuamotu : des oiseaux et plantes endémiques y ont été recensés.