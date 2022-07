Tourisme : trois appels à manifestation d'intérêt pour une offre durable et numérique

Tahiti, le 11 juillet 2022 - Atout France, qui vise à promouvoir le tourisme en France et à l'international, vient de lancer trois appels à manifestation d'intérêt, auxquels sont éligibles les porteurs de projet polynésiens. L'objectif : accélérer la transformation durable et numérique de l’offre touristique française.



Le groupement d’intérêt économique (GIE) Atout France, principal opérateur d’ingénierie touristique portant la promotion du tourisme en France et à l’international, vient de lancer trois appels à manifestation d’intérêt (AMI) pour accélérer la transformation durable et numérique de l’offre touristique française. Consultations auxquelles sont éligibles les porteurs de projet polynésiens. Cette initiative s'inscrit dans le plan national de reconquête et de transformation du tourisme (“Destination France”), mais également dans la déclinaison du contrat cadre 2021-2024, signé en juillet 2021 entre le Pays, l’État, Tahiti Tourisme et Atout France, indique un communiqué.



L'AMI “hébergements” vise à accélérer la transformation durable des hébergements touristiques dans les destinations outre-mer en s’appuyant notamment sur le nouveau référentiel de classement hôtelier, dans un but de relance. L'AMI “tourisme durable” entend faciliter les projets d’investissement et les démarches de développement durable exemplaires. Ils peuvent concerner l’hébergement, les activités culturelles et de loisirs, les mobilités, la restauration ou encore l’événementiel. Enfin, l'AMI “destinations digitales” vise à renforcer les savoir-faire en marketing digital des réseaux territoriaux. Il s'adresse aux réseaux territoriaux qui souhaitent initier des actions collectives de marketing numérique à court terme auprès des marchés internationaux. Chaque réseau candidat devra mobiliser au moins une quinzaine de destinations souhaitant participer au programme.



Pour les trois AMI, les candidats ont jusqu'au 30 septembre 2022, minuit (heure française), pour transmettre leur projet, aux adresses suivantes : [email protected] [email protected] et [email protected]

