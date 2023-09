Tourisme, économie et politique pour Brotherson à Paris

Tahiti, le 6 septembre 2023 - Sur Facebook, le président du Pays a exposé ce mardi, son programme lors de son déplacement à Paris. Un séjour bien rempli pendant lequel il rencontrera des acteurs économiques et politiques.



Le président du Pays a livré ce mardi sur Facebook, une interview de dernière minute sur son voyage dans l'Hexagone. Au programme des rencontres économiques et politiques. Moetai Brotherson a évoqué ses rencontres économiques avec des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. “Je vais notamment rencontrer des Polynésiens qui évoluent dans ces secteurs, dans des grands hôtels et restaurants parisiens”, a-t-il expliqué. Des entretiens avec des organismes de financement et des entreprises de grandes distributions sont aussi prévus.



Concernant le volet politique, une rencontre est programmée avec Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, avec Philipe Vigier, le ministre délégué aux Outre-mer et surtout avec le président Emmanuel Macron. La coopération entre l'État et la Polynésie sera au cœur de ces discussions. “Un séjour bien rempli”, donc comme l'a souligné le président du Pays.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 6 Septembre 2023 à 19:01