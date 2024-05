Tourisme durable, la population invitée à la table de réflexion

Tahiti, le 22 mai 2024 – Dans le cadre de la mise en place de son “Plan Tourisme Durable”, le GIE Tahiti Tourisme lance un appel à candidature pour la création d'un “Comité Citoyen” : Un groupe de 20 personnes issues de la société civile qui participera à la réflexion et la co-construction de ce plan. Une démarche inclusive afin de se rapprocher au mieux des besoins et des envies de la population locale vis-à-vis de cette thématique.



Ce mercredi, dans ses locaux, le GIE Tahiti Tourisme organisait une conférence de presse afin de lancer son appel à candidature pour la création d'un “Comité Citoyen” en charge d'élaborer et co-construire son “Plan Tourisme Durable”. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité du Fari'ira'a Manihini 2027, la stratégie de développement touristique du Pays adoptée en 2022 et visant à positionner Tahiti et ses îles comme une destination phare du tourisme durable et inclusif. Et si jusqu'à présent plusieurs études ont déjà été menées pour dresser un état des lieux de la destination, notamment par le Global Substainable Tourism Council, et selon les critères du tourisme durable, le GIE Tahiti Tourisme cherche aujourd'hui à avoir l'avis de la population locale en l'incluant dans ses projets de réflexion.



20 citoyens représentatifs



“Nous pensons prendre 20 citoyens que nous allons sélectionner par tirage au sort”, explique Erwin Eperania, chargé d'études et de marketing de niche au GIE Tahiti Tourisme. “Pour pouvoir se présenter il suffit d'être âgé de 16 ans ou plus. Parmi les candidatures retenues nous ferons en sorte d'avoir un panel le plus représentatif possible de la Polynésie française, donc issu des cinq archipels.” Les inscriptions sont ouvertes dès ce mercredi 22 mai et resteront ouvertes jusqu'au mardi 4 juin. Les formulaires d'inscription sont d'ores et déjà disponibles sur le site internet tahititourisme.org.



“Concrètement, ce Comité Citoyen participera à un forum dès le 18 juin prochain, où seront présents l'ensemble des acteurs du secteur touristique, dont les hôteliers, les acteurs privés, mais aussi les différents organismes ou institutions du Pays”, précise Erwin Eperania. “Ce forum sera organisé en tables rondes, avec plusieurs thématiques à aborder, et donc ce Comité Citoyen pourra prendre part directement aux discussions. C'est toujours intéressant de faire participer la population locale à ce type d'actions car nous pouvons prendre conscience de leur perception, de leurs représentations, en direct. D'autant qu'à ce forum, les sujets à aborder tourneront autour des thématiques économiques, culturelles et environnementales.” De plus, il sera demandé aux personnes sélectionnées d'être disponible au moins pour trois séances de deux heures afin d'assister à des ateliers thématiques et séances d'échanges organisés sur la période du 10 juin jusqu'à la fin du mois d'août.