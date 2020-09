Tourisme archéologique aux Australes

Tubuai, le 3 septembre 2020 – Le fort potentiel archéologique de l'île devient un atout indéniable pour le tourisme culturel. Une pension de famille dont le terrain se montre riche en vestiges offre la possibilité à ses résidents de découvrir une autre facette de l'île, avant une prochaine fouille par une université américaine.



L’archipel des Australes, composé de cinq îles volcaniques, est l’un des groupes d’îles les moins bien documentés par les travaux archéologiques. Avant 1990, peu de travaux ont été effectués à Tubuai, rapporte Aymeric Herman, enseignant chercheur du monde océanien.



Nous sommes allés à la rencontre de Wilson Doom, qui tient la pension de famille “Wipa lodge” sur le terrain situé à Atiahara 3 au nord-ouest de Tubuai, où ont été extraits des objets datant des 12e et 14e siècles. Avant le 12e siècle, on suppose que les habitants étaient nomades, ne se fixant nulle part, allant d’île en île.

“Sur mon terrain ont été extraits plusieurs peignes de tatouage en os humain, des hameçons en nacre et des outils de travail performants. Il faut savoir que ce site était, au 12e siècle, un lieu de formation de jeunes enfants, et ceux qui montraient plus de talent étaient sélectionnés pour les perfectionner dans leur domaine."

James Morrison lui-même, dans ses mémoires sur la Bounty, souligne l’efficacité des outils utilisés pour la fabrication du fort St Georges.