Tourisme : 1 521 auto-tests analysés et tous négatifs

Tahiti, le 23 juillet 2020 - L’Institut Malardé a analysé près de la moitié des auto-tests remis aux visiteurs ou résidents arrivés en Polynésie depuis le 15 juillet. Les résultats sont tous négatifs au Covid-19.



Deux tests sanitaires sont obligatoires pour tout arrivant en Polynésie française depuis le 15 juillet dernier. Un test PCR négatif au Covid, effectué trois jours avant l’embarquement et un "auto-test" quatre jours après l'entrée sur le territoire, sous le contrôle des services de santé du Pays. L'institut Malardé (ILM) s'occupant de l’analyse de ces auto-tests.



Concernant les auto-tests réalisés à la demande des autorités sanitaires du Pays, 4 jours après l’arrivée de tous les passagers, "j’apporte à votre information que 3 541 auto-tests ont été distribués depuis le 15 Juillet à l’aéroport de Faaa, a indiqué Édouard Fritch jeudi lors de son intervention pour l’ouverture de la session extraordinaire. A ce jour, 1 521 tests ont été analysés par l’ILM et s’avèrent tous négatifs."



Le chef de l’exécutif a également rassuré les représentants face à la crainte d’une importation du virus en Polynésie par des touristes américains. "Il nous est signalé que beaucoup de visiteurs américains sont découragés par les contraintes que nous avons mises en place. Il y a près de 15% des passagers qui ne sont pas embarqués à Los Angeles, soit par refus d’Air Tahiti Nui soit par absence de présentation au comptoir. C’est pour vous dire que la venue des touristes américains en Polynésie française est assez contraignante et ne se fait pas en masse. Le test RT-PCR négatif exigé à chaque passager embarquant constitue un filtre efficient qui maximise notre sécurité sanitaire."



Les premiers retours chiffrés par la compagnie aérienne Air Tahiti Nui depuis le 15 juillet : Les vols Los Angeles – Papeete sont remplis à 50%, tandis que les vols Papeete – Los Angeles sont à 20%.