Tour de l'île et clap de fin à Tumara'a

Raiatea, le 5 août 2020 - Le cinquième samedi sportif organisé par la fédération de la jeunesse et des sports de la commune de Tumaraa a mis un terme aux joutes auxquelles participaient les six districts communaux. Une grande course cycliste en relais autour de l'île a clôturé une édition qui en appelle d'autres.



Pour finir en beauté les organisateurs avaient organisé samedi un tour de l’île par équipe et en relais de 5 kilomètres pour les six districts communaux. Les premiers coureurs sont partis avec près d'une heure de retard sur le timing prévu en raison de nombreuses modification dans les compositions d'équipes. Beaucoup de jeunes inscrits se sont désistés au dernier moment soit pour participer à la course de pirogue V1 à Uturoa, soit pour aller à la méga bringue organisée par un DJ de Tahiti à Tahaa ! Un casse-tête de dernière minute qui a obligé les coachs de chaque quartier à trouver des parades comme doubler les relais avec des temps de pause suffisants, soit trouver des remplaçants plus ou moins jeunes.



Quoi qu'il en soit, cette journée bien ensoleillée a permis d'assister à une très belle course dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dont le départ a été donné à la mairie de Tevaitoa en direction de Fetuna à la pointe sud, avant de remonter par la côte Est en passant par le marae de Tapuatapuatea.



La bonne surprise du jour fut la moyenne horaire réalisée par les relayeurs; proche de 25 km/h. Une bonne performance si l’on prend en compte le modèle des bicyclettes, des vélos tout terrain, la diversité des coureurs : hommes, femmes, juniors, vétérans, etc.