Tour de France: la 19e étape arrêtée après une averse de grêle

Tignes, France | AFP | vendredi 26/07/2019 - La 19e étape du Tour de France a été arrêtée définitivement en raison de l'état de la route, impraticable en raison d'une averse de grêle, vendredi, peu avant Val d'Isère, a annoncé l'organisation.



Sous réserve d'officialisation par le jury des commissaires, Bernal va endosser le maillot jaune du Tour à deux jours de l'arrivée et à la veille de la dernière étape de montagne à Val Thorens.

Les temps sont en effet pris au sommet de l'Iseran franchi en tête par le Colombien Egan Bernal (Ineos), a précisé l'organisation.

Une averse soudaine de grêle a rendu la route de la course impraticable peu avant Val d'Isère à environ 25 kilomètres de l'arrivée à Tignes.

Les coureurs ont été arrêtés dans la descente de l'Iseran et ont pris place dans les véhicules de leurs équipes.

"La route est couverte de grêle à la sortie d'un tunnel", ont annoncé les organisateurs.

Au moment de l'arrêt, Bernal était en tête de la course en compagnie du Britannique Simon Yates.

Le porteur du maillot jaune, le Français Julian Alaphilippe, a basculé au sommet de l'Iseran avec un retard légèrement supérieur à deux minutes.