Tour Tahiti Nui : Tamarii Punaruu vainqueur du contre-la-montre

Tahiti, le 19 septembre 2023 – La deuxième étape du Tour Tahiti Nui, ce mardi, s'est jouée au contre-la-montre, à Tiarei, pour les onze équipes masculines et les treize cyclistes féminines en lice dans cette compétition. Et à l'issue de cette épreuve, Tamarii Punaruu l'emportait d'une courte tête face à Pirae Cyclisme et Terra Services. Sur le plan individuel, Élodie Touffet et Olivier Leroy conservaient leur maillot jaune.



Les jambes étaient lourdes, ce mardi matin, pour les différents compétiteurs du Tour Tahiti Nui 2023. En effet, au lendemain des 134 km de la première étape, difficile d'être en pleine possession de ses moyens. Pour autant, cela n'a pas empêché les compétiteurs de se présenter au départ de cette deuxième épreuve, davantage axée sur la vitesse que l'endurance : une course de “seulement” 32 km pour les hommes et 17 km pour les femmes, au relief favorable, exigeant un rythme soutenu de bout en bout. Prévue à Hitia'a, au niveau de la marina Cowan, la course s'est vue relocalisée à Tiarei en raison de travaux sur la voie publique sur le parcours initial. Mais si l'épreuve a été relocalisée, elle a au moins bénéficié de conditions idéales, avec notamment le retour du soleil, ainsi qu'une route sèche.



Tamarii Punaruu porté par Leroy et Endeler



Chez les hommes, le contre-la-montre s'est joué par équipes. Et pour cette deuxième épreuve, autant dire que les favoris étaient au rendez-vous. En témoignent les chronos des deux mastodontes Tamarii Punaruu (35’47’’04) et Pirae Cyclisme (36’30’’15), respectivement premier et deuxième devant une équipe de Terra Services (36’52’’51) qui n'a pas démérité. Du côté de Tamarii Punaruu, le club a pu compter sur ses deux atouts phares, le Français Olivier Leroy et le 'aito local Kahiri Endeler, pour alimenter la locomotive : “Ça s'est bien passé pour nous”, confiait l'actuel maillot jaune, Olivier Leroy, à la sortie de la course. “Nous avions notre petite stratégie avec Kahiri et on a pu la mettre en place. Nous avions demandé à notre camarade Romain Raousset de réussir à nous suivre, ce qu'il a fait avec brio. On est content, les victoires par équipe sont toujours plus belles que les victoires individuelles.”



Une complicité partagée et chère à Kahiri Endeler, qui reconnaît les qualités uniques de son camarade et ami Olivier : “Nous nous sommes rencontrés à Dijon, pendant que je faisais mes études. On se connaît super bien et je sais depuis toujours que c'est quelqu'un de fort, qui n'hésite pas à se faire mal sur un vélo. C'est un allié de taille dans ce genre de course.”



Et pour les deux camarades, l'objectif est clair cette semaine : gagner le Tour Tahiti Nui par équipe, mais également en individuel. “Personnellement, je n'ai jamais participé à un événement de ce format, sur six jours, donc il est difficile pour moi d'assurer que je vais garder le maillot jaune tout du long de la compétition. En revanche, si ce n'est pas moi, j'espère que Kahiri y parviendra”, déclarait Olivier Leroy, rejoint par Kahiri Endeler : “Je me suis entraîné pour tout type d'étape, le vélo est un sport de stratégie, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, donc il va falloir être malin. Mais mon objectif est de finir avec le maillot jaune et remporter l'épreuve par équipe aussi.”



Élodie Touffet intraitable



Du côté du tableau féminin, Élodie Touffet confirmait mardi son état de forme en s'imposant de nouveau lors de la deuxième étape en 26’45’’04. Elle devançait Poerava Van Bastolaer (28’15’’02) et Patricia Themereau (28’18’’90), laissant comprendre qu'il faudra sans doute compter sur elle pour le titre cette année. Et pour cause, après la deuxième étape de ce Tour Tahiti Nui, Élodie Touffet prend la tête du classement général féminin, ainsi que les maillots rose, rouge et à pois, indiquant qu'elle mène les catégories “générale”, “master” et “montagne”. Deuxième de l'épreuve, et seulement à 16 points d'Élodie Touffet, la coureuse de Pirae Cyclisme Poerava Van Bastolaer n'a certainement pas dit son dernier mot et sera à surveiller de près dès ce mercredi lors de la troisième étape.



Et pour cause, les athlètes qui mènent au classement général auront fort à faire pour maintenir leur avance, notamment chez les hommes : “Demain (aujourd’hui, NDLR) sera une course très difficile de 120 km, avec beaucoup de montées. Je pense qu'il y aura des cassures et donc garder le maillot jaune va être très compliqué pour les leaders actuels”, annonce Teva Bernardino. En effet, avec le col du Tahara'a, la montée du collège de Hitia'a et celle du plateau de Taravao, les occasions seront nombreuses pour attaquer et tenter de creuser l'écart entre les concurrents directs. Le départ est prévu ce mercredi, à 7h30, devant la mairie de Pirae, tandis que l'arrivée se fera au niveau de la patte d'oie entre le Belvédère et la rue Rudy Bambridge. Du côté des femmes, même programme avec en revanche un demi-tour à Tiarei au PK 25 pour une course de 48 km.