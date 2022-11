Tour Tahiti Nui : Doublé de Rayann Lacheny, Julien Trarieux reste en jaune

Tahiti, le 3 novembre 2022 - Le Calédonien, Rayann Lacheny, a remporté, ce jeudi, les deux courses du jour du Tour Tahiti Nui, l'épreuve en ligne le matin et le contre-la-montre individuel l’après-midi. Mais Julien Trarieux n’a concédé qu’une seconde sur les deux courses et reste maillot jaune. Chez les dames, Elodie Touffet a repris la place de leader à Keliann Julius.



Victime des fortes intempéries mercredi avec l’arrêt de la 4e étape, le Tour Tahiti Nui a repris son cours ce jeudi avec la 5e étape toujours disputée sous la pluie mais dans des conditions beaucoup plus sécuritaires pour les coureurs. La course en ligne du matin a néanmoins été raccourcie à une quarantaine de kilomètres entre la mairie de Arue et le cimetière de Erima avec trois tours de circuit entre Papenoo et le RSMPA de Mahina.



Les ténors n’ont pas attendu pour secouer le peloton qui a explosé en plusieurs groupes dès la montée du Tahara’a. Nicolas Breuillard, le champion de France espoir 2022 était continuellement aux avant-postes et toujours dans les bons coups. Il est parti seul dans le dernier tour du circuit, mais Rayann Lacheny et Julius Trarieux n'étaient pas loin. Et tous deux se sont disputés la victoire dans la terrible montée vers le cimetière de Atima, le Calédonien s’imposant sur un dernier coup de rein en 1 h 20’ 01’’. Nicolas Breuillard passait la ligne d’arrivée 19 secondes plus tard, Axel Carnier le vainqueur du Tour Tahiti Nui en 2019, terminant au pied du podium devant Kahiri Endeler.

L’étape de Moorea décisive 11 kilomètres au menu des actrices du Tour des Vahine avec départ et arrivée aux mêmes endroits que les messieurs, mais demi-tour au rond-point Champion de Mahina. Elodie Touffet 4e de la 3e étape mardi et qui avait perdu son maillot jaune avait annoncé une revanche et elle a tenu parole.



Partie seule au pied du Tahara’a, la licenciée de Fei Pi a relégué toutes ses adversaires à distance pour passer la ligne d’arrivée en 24’ 41’’ et avec plus d’une minute d’avance sur les Calédoniennes, Mar’harid Laidet et Manon Brasseur. Keliann Julius termine beaucoup plus loin. Ces dames remettent ça l’après-midi sur la Presqu’île lors du contre-la-montre individuel d’une distance de 16,5 km identique à celle des messieurs qui vont leur succéder entre Tautira et Taravao. Très belle performance de Tekau Hapairai qui s’est imposée sur l’exercice, les Tahitiennes réalisant un triplé avec la 2e place d’Elodie Touffet et la 3e de Kylie Crawford. Elodie renforçait au passage sa position en tête du général.



Chez les hommes, on prend les mêmes et on recommence. Le Calédonien Rayann Lacheny signait son deuxième succès du jour sur le chrono en 17’ 58’’ avec une petite seconde d’avance sur Julien Trarieux. Solide performance également de Kahiri Endeler 3e et qui a conforté un peu plus sa 3e place au général. Avant les deux dernières étapes du Tour, le coureur des Tamarii Punaruu peut encore y croire, mais Julien Trarieux et Rayann Lacheny ont démontré qu’ils étaient vraiment costauds et l’on peut penser que la victoire finale se jouera entre eux.



L’étape de Moorea vendredi avec la montée du belvédère dans le final va servir de juge de paix. La dernière étape samedi sur le front de mer de Papeete n’est pas de nature en effet à créer des écarts.



Les classements TOUR TAHITI NUI *5è étape : Course en ligne (40 km) 1. Rayann Lacheny (NC) 1 h 20’ 01’’ 2. Julien Trarieux (Pirae 1) mt 3. Nicolas Breuillard (TOR) à 19’’ 4. Axel Carnier (NC) à 51’’ 5. Kahiri Endeler (TPC) à 52’’

*5è étape : Contre-la-montre individuel (16,5 km) 1. Rayann Lacheny (NC) 17’ 58’’ 2. Julien Trarieux (Pirae 1) à 1’’ 3. Kahiri Endeler (TPC) à 54’’

*Classement général 1. Julien Trarieux (Pirae 1) 6 h 33’ 55’’ 2. Rayann Lacheny (NC) à 14’’ 3. Kahiri Endeler (TPC) à 1’ 33’’ 4. Manarii Laurent (Arue) 3’ 29’’ 5. Adrien Quere (Fei Pi 1) 4’ 06’’ 6. Nicolas Beuillard (TOR) 5’ 05’’ 7. Eddy Le Roux (TPC) 9’ 51’’ 8. Axel Carnier (Pirae 1) 10’ 14’’ 9. Mehdi Gabrillargues (Pirae 1) 11’ 55’’ 10. Francky Maraetaata (TPC) 14’ 40’’ … 43 coureurs classés NB : manque les résultats du clm dans le classement général TOUR DES VAHINE *5è étape : Course en ligne (11 km) 1. Elodie Touffet (Fei Pi) 24’ 41’’ 2. Marc’harid Laidet (NC) à 1’ 12’’ 3. Manon Brasseur (NC) à 1’ 13’’

*5è étape : Contre-la-montre individuel (16,5 km) 1. Tekau Hapairai (Mar Tri) 23’ 21’’ 2. Elodie Touffet (Fei Pi) 23’ 28’’ 3. Kylie Crawford (Mar Tri) 23’ 45’’

*Classement général 1. Elodie Touffet (Fei Pi) 224 pts 2. Kelianne Julius (TOR) 196 pts 3. Manon Brasseur (NC) 192 pts 4. Tekau Hapairai (Mar Tri) 186 pts 5. Kylie Crawford (Mar Tri) 178 pts … 13 coureuses classées

*Course en ligne

-Hommes : Départ Champion Vaiare (8 h 00), tour complet de l’île, arrivée belvédère par la baie de Opunohu (88 km).

-Femmes : Départ Champion Vaiere (8 h 05), arrivée belvédère par la baie de Opunohu (28 km).



