Tour Tahiti Nui : Coup double pour Eddy Le Roux et Elodie Touffet

Tahiti, le 31 octobre 2022 - Vainqueurs de la course en ligne ce lundi matin sur la côte est, Eddy Le Roux et Elodie Touffet ont pris position de leaders du classement général du Tour Tahiti Nui et du Tour des Vahine. Le contre-la-montre par équipes prévu ce lundi après-midi sur la piste de Fautaua a été annulée pour cause de mauvais temps.



Le Tour Tahiti Nui 2022 s’annonçait animer avec plusieurs vainqueurs potentiels et ce fut bien le cas lundi matin lors de 2è étape qui s’est courue entre la mairie de Pirae et la Patte d’Oie du belvédère avec demi-tour à la marina Cowan de Hitia’a et passage par les montées du Tahara’a et du collège de Hitia’a tant à l’aller qu’au retour. La distance relativement courte de 75 km était de nature à favoriser une course dynamique, une première échappée composée de Romain Raousset, Opeta Vernaudon, Terii Teihotaata et le Calédonien Adrien Crocherie se mettant ainsi en place dès les premiers kilomètres.



Le quatuor de tête va rester devant sur la portion aller mais ça revenait derrière et un regroupement d’une vingtaine de coureurs se formaient après le demi-tour. Les attaques vont alors régulièrement fusées, le trio Nuumoe Lintz, Franck Maraetaata et l’Américain Ryan Oakes parvenant à sortir du peloton puis c’était au tour d’Eddy Le Roux, William Chung et François Guezennec de partir en contre-attaque. Ryan Oakes et William Chung lâchaient prises dans le Tahara’a, Nuumoe Lintz et Franck Maraetaata abordant la montée vers le belvédère avec une quinzaine de secondes d’avance sur Eddy Le Roux et François Guezennec.

Eddy Le Roux impérial dans le final Connu pour ses qualités de grimpeur, Eddy Le Roux refaisait son retard et passait la ligne d’arrivée en vainqueur en 2h’ 02’’ 37, les Tamarii Punaruu réalisant le doublé avec la 2è place de Francky Maraetaata qui devançait Nuumoe Lintz. Tous les favoris finissaient dans le Top 10 avec Julien Trarieux 4è, Nicolas Breuillard 5è, Axel Carnier 6è, Ryan Lacheny 7è et Kahiri Endeler 9è, François Guezennec s’intercalant à la 8è place Les écarts sont encore réduits au classement général et ça devrait bouger dans les jours à venir.



Limpide fut la tournure des événements chez les dames mardi matin et sur un parcours identique aux hommes quant au départ et à l’arrivée, mais avec un demi-tour fixé à Papenoo soit une distance de 35 km. Les deux favorites du Tour des Vahine Elodie Touffet et la Martiniquaise Kelianne Julius se sont échappées à l’aller dès la montée du Tahara’a et ne seront jamais rattrapées. La sociétaire de Fei Pi à lâché son adversaire sur la portion retour et a réalisé une belle opération en reléguant son adversaire à 2’ 16’’. La Calédonienne Marc’harid Laidet a pris la 3è place de l’étape. Voilà Elodie Touffet solidement installée en tête du classement général.

Résultats : TOUR TAHITI NUI *2è étape : Course en ligne (75,4 km) 1. Eddy Le Roux (TPC) 2 h 01’ 06’’ 2. Francky Maraetaata (TPC) à 17’’ 3. Nuumoe Lintz (Pirae 1) à 26’’ 4. Julien Trarieux (Pirae 1) à 30’’ 5. Nicolas Breuillard (TOR) à 45’’ 6. Axel Carnier (Pirae 1) à 49’’ 7. Ryan Lacheny (NC) à 51’’ 8. François Guezennec (Fei Pi 1) à 1’ 06’’ 9. Kahiri Endeler (TPC) à 1’ 08’’ 10. Mehdi Gabrillargues (Pirae 1) à 1’ 23’’ … 46 coureurs classés

*Classement général 1. Eddy Le Roux (TPC) 2 h 02’ 37’’ 2. Francky Maraetaata (TPC) à 28’’ 3. Julien Trarieux (Pirae 1) à 29’’ 4. Nuumoe Lintz (Pirae 1) à 29’’ 5. Nicolas Breuillard (TOR) à 45’’ 6. Ryan Lacheny (NC) à 45’’ 7. Axel Carnier (Pirae 1) à 49’’ 8. Kahiri Endeler (TPC) à 1’ 04’’ 9. François Guezennec (Fei Pi 1) à 1’ 14’’ 10. Manarii Laurent (Arue) à 1’ 28’’ … 46 coureurs classés TOUR DES VAHINE *2è étape : Course en ligne (35,4 km) 1. Elodie Touffet (Fei Pi) 58’ 44’’ 2. Kelianne Julius (TOR) à 2’ 16’’ 3. Marc’harid Laidet (NC) à 3’ 01’’ 4. Angy Yen Kway (TOR) à 3’ 22’’ 5. Manon Brasseur (NC) à 3’ 34’’ … 15 coureuses classées

*Classement général 1. Elodie Touffet (Fei Pi) 94 pts 2. Kelianne Julius (TOR) 94 pts 3. Kylie Crawford (Mar Tri) 72 pts 4. Marc’harid Laidet (NC) 70 pts 5. Manon Brasseur (NC) 66 pts … 14 coureuses classées

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 31 Octobre 2022 à 15:21 | Lu 311 fois