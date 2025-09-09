

Top départ pour le Tour Tahiti 2025

Tahiti, le 14 septembre 2025 - On l’attendait avec impatience : le 29e Tour cycliste de Tahiti, nouvelle version, a démarré ce dimanche matin à Hitia’a par un contre-la-montre. Les 13 équipes étaient bien présentes sur la ligne de départ et les 56 participants ont déjà marqué les esprits côte est, sur un parcours de 10,8 km. C’est l’Américain Felton Quinn qui remporte cette première étape et endosse le premier maillot jaune. Mais rien n’est joué dans un tour qui dure 6 jours pour un parcours de 579 kilomètres à Tahiti et Moorea. Chez les femmes, c’est Adelaïde Trejou, tout fraîchement inscrite, qui s’impose lors de ce contre-la-montre.



C’est un Tour de Tahiti new-look qui vient de démarrer à Hitia’a. Moins d’étapes, mais plus longues et variées : l’un des événements sportifs de l’année est prêt à voir ses 56 participants se livrer totalement sur les routes de Tahiti et Moorea pendant six jours. Et les membres des 13 équipes représentées l’ont démontré dès cette première étape avec un contre-la-montre qui a livré ses premières certitudes. Les équipes polynésiennes, françaises, néo-calédoniennes et américaines sont déterminées à aller chercher le titre.



Sur une boucle de 10,8 km entre le PK 36, au bas du collège de Hitia’a, et le PK 30 de Tiarei, les cyclistes ont livré une bataille sérieuse malgré la chaleur montante, permettant aux organisateurs d’établir les premiers classements. “C’est vrai que c’est une petite distance, mais ça a permis de voir très vite les forces en présence. Aujourd’hui, c’était essentiellement pour les coureurs. Avec le vent, ça n’a pas été simple, et on a vu que les Calédoniens, les Français, les Américains, mais aussi nos coureurs, étaient prêts pour ce qui les attend par la suite”, explique Hervé Arcade, le directeur technique de la fédération, qui prévoit une deuxième étape périlleuse pour lundi : “C’est le grand lancement, avec une étape longue de 100 km où l’on va commencer à voir les tactiques, les placements, les stratégies des différentes équipes. Et surtout, l’arrivée au cimetière de Erima, à Arue, sera le premier juge de paix, avec une montée de deux kilomètres, après avoir fait le tour de l’île.”



Un contre-la-montre pour lancer le tour



Mais avant cela, il fallait bien se lancer, et ce contre-la-montre était le bienvenu pour s’acclimater aux conditions si particulières de l’île. Avec un départ donné toutes les minutes, les coureurs ont eu le plaisir de voir de nouvelles participantes se greffer au peloton – et pas n’importe lesquelles : deux femmes sont venues rejoindre la seule déjà inscrite, et participeront autant que possible aux autres étapes. “Je devais partir en mission avec mon travail et finalement ça a été annulé”, explique Adelaïde Trejou. “J’ai donc appelé l’organisation du Tour [samedi] pour savoir s’il était encore temps de m’inscrire. Ils ont eu la gentillesse de m’accepter. Maintenant, il faudra que je m’arrange avec mes supérieurs pour qu’ils me permettent de participer aux autres étapes.” Ce sera sûrement un accord positif pour Adelaïde Trejou, vu le magnifique résultat qu’elle a obtenu, puisqu’elle boucle ce contre-la-montre en 16’56’’67 et prend le maillot jaune féminin devant Tekau Hapairai et Heivai Nui.



L’américain Quinn Felton maillot jaune



Chez les hommes, trois catégories étaient représentées : Open, Masters et U23. Mais tout le monde bataillait pour le maillot jaune du classement général. À ce jeu-là, c’est l’Américain Quinn Felton qui s’est montré le plus fort. Membre de l’équipe américaine Voler Factory, il a su imposer un rythme soutenu tout au long d’un parcours qu’il découvrait dans sa totalité : “Je ne suis jamais venu en Polynésie et je n’ai jamais participé au Tour”, a-t-il expliqué. “C’est une immense joie pour moi. Nous avons été très bien accueillis et les paysages sont splendides. Aujourd’hui, ça n’a pas été facile, car même si la distance était courte, il y avait du vent et les autres coureurs sont d’un niveau incroyable. Il me tarde d’être demain pour voir ce que ça donne sur une longue distance, et surtout découvrir Tahiti.”



Derrière lui, la bagarre a fait rage. Taruia Krainer, l’un des favoris du Tour et membre de l’équipe de Pirae, prend la deuxième place à seulement 21 secondes de l’Américain. Hugo Pommelet complète le podium en 13’10’’55. Le jeune Calédonien de 22 ans a fait preuve de maturité face à ses aînés.



Dès lundi, les cartes vont sûrement être redistribuées, même si l’équipe à la bannière étoilée n’a pas l’intention de laisser filer son maillot jaune. Il faudra être résistant, stratégique et collectif pour tenir sur les six étapes. Un défi que les équipes sont prêtes à relever.













Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 14 Septembre 2025 à 18:06 | Lu 291 fois



