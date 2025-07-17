

“Tony (Géros) n’a jamais accepté que ce soit Moetai (Brotherson) qui dirige le Pays”

Tahiti, le 7 août 2025 - L’ancienne élue Tavini à l’assemblée Tina Cross accuse le vice-président du parti, Tony Géros, d’avoir, avec la complicité du secrétaire général Vito Maamaatuaiahutapu, “cassé le Tavini à l’assemblée”, de mener “une politique de la terre brûlée” et également de faire du “sabotage contre le gouvernement Tavini, contre la majorité Tavini et contre les intérêts du parti Tavini”.



“Le renouvellement bidon que vous organisez le 9 août est une mascarade (…). Ce n’est pas le Tavini qui l’organise, c’est le groupe de Tony Géros qu’il a créé à l’assemblée et qu’il veut dupliquer à tous les tomite qui ne lui font pas allégeance. C’est nous qui ouvrons le bal, mais il est mal tombé.” La guerre est déclarée entre le secrétaire général du Tavini Vito Maamaatuaiahutapu et le vice-président du parti Tony Géros d’une part, et l’ancienne élue à l’assemblée et encore élue de Teva i Uta, Tina Cross, d’autre part.



Celle-ci dénonce la “cabale orchestrée” par ces deux cadres contre sa fille, Hinamoeura Morgant-Cross, présidente du tomite ‘oire de Mataiea (TOM). En effet, sans concertation, ces deux derniers ont décidé de renouveler le bureau du tomite ‘oire de Mataiea ce week-end alors même que les membres ont été élus le 23 janvier 2023 pour trois ans. Le bureau devait donc être renouvelé dans cinq mois.



Pour Tina Cross, “c’est une vendetta personnelle de Tony contre Hinamoeura car il n’a pas réussi à l’exclure de l’assemblée et il détourne la structure du Tavini et vient dans le tomite ‘oire pour éliminer Hinamoeura”. Selon elle, il s’agit là d’un “complot” organisé depuis six mois par le secrétaire général du Tavini et son vice-président.

“Notre maison Tavini brûle” Lors d’une rencontre avec le leader indépendantiste Oscar Temaru ces dernières semaines, l’élue de Teva i Uta Tina Cross l’avait alerté sur le fait que “la maison Tavini brûle (…). C’est Tony Géros qui a brûlé la maison (…). Ton rôle, c’est d’éteindre cet incendie”, lui avait-elle dit. “La maison brûle par la faute de Tony Géros et Vito Maamaatuaiahutapu”, insiste-t-elle.



Tina Cross dénonce le manque de “concertation et de dialogue” émanant de ces deux responsables du parti. “Le problème n’est pas à Mataiea, le problème est à l’assemblée”, souligne-t-elle. Elle affirme que depuis avril dernier, Tony Géros a “cassé le Tavini à l’assemblée et a créé son propre groupe”. Il y a, d’un côté, le groupe Tavini mené par Élise Vanaa et, de l’autre, celui de Tony Géros mené par l’élue de Moorea, Teremuura Kohumoetini Rurua, qui est, selon Tina Cross, “le bras armé de Géros (…). C’est du jamais-vu”, explique-t-elle.



Pour Tina Cross, Tony Géros mène “des opérations de sabotage contre le gouvernement Tavini, contre la majorité Tavini et contre les intérêts du parti Tavini”. Elle rappelle que les électeurs attendent des élus “la réalisation de notre programme” et regrette que “les intérêts de la population” aient été mis de côté. “S’il avait du respect pour le peuple (…) il ne ferait pas autant d’opérations de déstabilisation. Il y a un travail de sape et un travail de sabotage.”



Elle précise que lors d’une des commissions du logement, présidée par Thilda Garbutt-Harehoe, les élus proches de Tony Géros sont même allés “jusqu’à demander à l’opposition de leur donner des procurations pour mettre en minorité les projets du gouvernement Tavini et mettre en minorité les élus Tavini de la commission grâce aux voix de l’opposition”.

“La politique de la terre brûlée” L’ex-élue à l’assemblée n’a plus de doute et accuse Tony Géros, “avec la complicité” de Vito Maamaatuaiahutapu, de mener à Taraho’i “la même politique de la terre brûlée” que celle menée à Mataiea, mais cette fois-ci dirigée contre le président du Pays Moetai Brotherson, “contre le gouvernement Tavini, contre les ministres Tavini et contre la majorité Tavini”.



Elle regrette que ce dernier “sabote le Tavini”. Il devrait, selon elle, “faire avancer la vie des Polynésiens et les tirer vers le haut pour les projets, pas les torpiller (…). Tony Géros est l’instigateur de ces sabotages (…). Il ne veut pas que Moetai réussisse la gouvernance (…). C’est cela la politique de la terre brûlée.”



Tina Cross ajoute ensuite que le vice-président du Tavini “n’a jamais accepté que ce soit Moetai qui dirige le Pays (…) et que le président (du Tavini) ait choisi Moetai et que lui soit à l’assemblée”. Elle regrette d’ailleurs que ce dernier n’ait pas “montré sa force au congrès” et demandé aux militants ce qu’ils pensent de la gouvernance de Moetai Brotherson. Elle rappelle à Tony Géros que le parti a un président en la personne d’Oscar Temaru : “Ce n’est pas toi le président du Tavini”.



Pour l’ex-élue à l’assemblée, ce “sabotage” est “une trahison”. Elle considère que c’est le vice-président même du parti qui “a cassé le groupe du Tavini, c’est une violation du statut du Tavini, une violation grave de la ligne politique du Tavini (…). Celui-là même qui doit incarner cet exemple de discipline, loyauté et de respect des statuts, il a cassé le Tavini.”



Mais pour Tina Cross, il est encore possible de “ramener l’unité au sein de l’assemblée”. Il suffirait pour les deux “clans” Tavini “de faire la paix et tourner la page”.





